Petróleo cierra al alza por las tensiones en Irán

Un camarógrafo graba una pantalla electrónica que muestra el índice bursátil de referencia de Corea del Sur, Kospi, en la Bolsa de Corea, en Seúl, el 3 de febrero de 2026. Las acciones japonesas y surcoreanas repuntaron el 3 de febrero para recuperar gran parte de las fuertes pérdidas del día anterior, registradas durante una venta masiva en los mercados de toda Asia ( AFP )

Los precios del petróleo subieron el martes, luego de la caída del día anterior, con los operadores en vilo por las tensiones en Irán, luego del ataque a un petrolero estadounidense frente a las costas del país.

"El mercado es muy sensible a cómo evoluciona la situación en Irán", con una prima de riesgo "que puede aumentar o disminuir dependiendo de las noticias", dijo a la AFP John Kulduff, de Again Capital.

Un portavoz militar dijo el jueves que dos embarcaciones iraníes armadas y un dron se acercaron "a gran velocidad" a un petrolero estadounidense que navegaba por el estrecho de Ormuz "y amenazaron con abordarlo y apoderarse de él".

Un destructor estadounidense acudió en ayuda del petrolero, con apoyo de la fuerza aérea.

El paso marítimo es esencial para el tránsito mundial de petróleo y gas natural licuado.

Después de una primera mitad de sesión sin contratiempos, el precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cerró con un alza de un 1.57% hasta 67.33 dólares.

El estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, aumentó un 1.72% hasta 63.21 dólares.

El pesimismo previo

Los precios del petróleo cayeron fuertemente el lunes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara tener esperanzas de alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, aliviando los temores de un conflicto en la región rica en crudo.