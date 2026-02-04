Edeeste denuncia manipulación reincidente de medidor en surtidora de San Pedro de Macorís

La Surtidora Cristo Viene es acusada de manipulación de medidor por Edeeste en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que detectó una reincidencia en la manipulación del medidor eléctrico correspondiente a la empresa Surtidora Cristo Viene, ubicada en la provincia San Pedro de Macorís.

Edeeste explicó que el 27 de septiembre de 2025 notificó a la empresa, mediante el acta núm. 7019959, la existencia de fallas provocadas por conexiones directas en la acometida, lo que motivó el cambio del medidor. No obstante, posteriormente se identificó un nuevo "quiebre de consumo considerable".

En ese mismo orden, el 3 de enero del presente año se detectó una nueva anomalía, lo que llevó al retiro del medidor y a su envío al laboratorio para un peritaje técnico detallado, mediante el acta núm. 77042787. Como resultado, se instaló un nuevo medidor, el cual, el 23 de enero —según consta en el acta de intervención núm. 7043987— presentó nuevamente un defecto reincidente por posible manipulación.

En una nota de prensa, la empresa distribuidora indicó que el peritaje de laboratorio determinó que no se trataba de una avería técnica, sino de una intervención deliberada orientada a subregistrar el consumo real de la empresa Surtidora Cristo Viene.

Te puede interesar Edeeste aclara que la falla eléctrica en el AILA no es de su responsabilidad

Acciones y sanciones de Edeeste contra la manipulación

Asimismo, Edeeste informó que, tras dar seguimiento al consumo de la surtidora durante cinco días —del 23 al 28 de enero—, se registró un consumo acumulado de 719 kWh, lo que confirma que el consumo real diario del suministro es de 144 kWh, equivalente a una proyección mensual aproximada de 4,314 kWh.

"Cabe resaltar que, tras varias inspecciones, la distribuidora concluyó que la empresa Surtidora Cristo Viene es reincidente en la manipulación de las redes eléctricas o de los equipos de medición, una acción sancionada por el artículo 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01", señaló.

Edeeste manifestó que este tipo de conductas evidencia una intención deliberada de evadir el pago del consumo real, lo que afecta los indicadores de pérdidas de la empresa y constituye una violación a las normativas vigentes.

La distribuidora reafirmó su compromiso con la lucha frontal contra el fraude y la manipulación de los equipos eléctricos, como parte de sus esfuerzos por garantizar un servicio justo, seguro y sostenible para todos los usuarios dentro de su zona de concesión.