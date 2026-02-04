Postes de luz: las otras "víctimas" directas de los accidentes de tránsito

Un accidente de tránsito en una de las vías del Distrito Nacional que dañó varios postes del tendido eléctrico. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Las calles, avenidas y autopistas de la República Dominicana no solo son un peligro para transeúntes y conductores. Los postes del tendido eléctrico también forman parte de las "víctimas" que dejan cada año los accidentes de tránsito.

De las casi 4,000 unidades de postes que resultaron averiados por algún tipo de eventualidad en los últimos cinco años, el 54 % de estos, equivalente a 2,154, fueron dañados por choques de vehículos.

Sustituir una de esas estructuras cuando es destruida en un accidente tiene un costo que oscila entre los 50,000 y los 75,000 pesos, un monto que es cubierto en la mayoría de los casos por las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), que la utilizan para el cableado del servicio y el alumbrado.

De los datos suministrados por las tres compañías públicas, Edenorte fue la que reportó la mayor cantidad de postes afectados, con 983, producto de 588 accidentes, solo entre 2023 y 2025, el período del cual tienen registro, reflejando un promedio de 328 cada año.

La cantidad implica que, en términos promedio, esa empresa habría gastado en sustitución de postes 61.4 millones de pesos en los últimos tres años.

En el caso de Edesur, con un área de concesión que incluye parte del Distrito Nacional y la región sur del país, 1,607 de sus postes fueron dañados entre 2021 y 2025, aunque de esa cifra, 965 fueron los afectados por choques vehiculares, equivalente al 60 % del total.

En promedio, cada año los conductores dañan 193 estructuras de ese tipo propiedad de esa compañía pública. Los restantes 642 postes de Edesur que resultaron destruidos en el citado período fue debido a fenómenos naturales, fallas estructurales u otro tipo de evento.

Edeeste es la distribuidora que menor cantidad de daños a sus postes por choques registró en los últimos cinco años. Por este motivo, solo fueron averiados 206 unidades, de las 1,398 que reportó. El resto fue destruido por incendios, roturas y deterioros.

Se destaca que, en esta empresa, el 69.5 % de los postes se sustituyó por deterioro o daños y solo el 14.7 % por accidentes.

Dos de las cuentas de la red social Instagram, AccidentesRD y Tráficoexpreso, que publican las incidencias del tránsito en el país reflejan la situación: "Un vehículo impactó un poste... próximo al puente de Sabana Perdida; camión impacta poste del tendido eléctrico derribándolo en el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en dirección hacia el Cibao; camión derribó varios tendidos, lo que provocó la caída de cuatro postes en la calle Ernesto de la Maza, en el Distrito Nacional".

Desde SD a Santiago

Sin embargo, no solo los conductores del Gran Santo Domingo, donde ocurrieron las incidencias citadas, son un peligro para los postes del tendido eléctrico de las EDE, que cuando son derribados suelen afectan el suministro de energía.

En el Cibao, Edenorte especifica que las dos localidades donde mayor daño se registran son San José de las Matas (Sajoma), Santiago, con 21 postes chocados, y en El Río, en Constanza, con la misma cantidad, incidencias que ocurren principalmente en los tramos carreteros que atraviesan dichas zonas, de acuerdo con lo informado por la distribuidora.

A estas dos les siguen Inoa, en Sajoma (16 postes), Los Montones (15), Monseñor Nouel (14) y La Cumbre (14).

En tanto, Edesur revela que sus estructuras viales para el servicio eléctrico que resultan más dañadas por accidentes de tránsito son las que se encuentran ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia San Cristóbal.

La Empresa Distribuidora del Este reporta que Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Este y Guerra) fueron las áreas con mayor cantidad de postes averiados, con 825; en La Romana, Higüey, Nisibón, Laguna Nisibón, Miches, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Boca Chica y La Caleta resultaron dañados 457 y en los municipios de la provincia Monte Plata 116.

El costo económico

A pesar de ser dañados por conductores, el costo de sustituir un poste que resulta averiado en un accidente u otra eventualidad es cubierto por las empresas distribuidoras públicas.

"El costo total de reposición ha sido cubierto en su totalidad por Edenorte, con su presupuesto interno. Ningún caso ha sido pagado por aseguradoras o por los conductores involucrados", explicó la compañía.

Comunicó que desde mediados del año 2025 iniciaron los aprestos para perseguir la reparación de esas estructuras, iniciando un acercamiento con aseguradoras para tramitar el resarcimiento de los hechos por accidentes de tránsitos y por otras eventualidades.

Edesur informó que la mayoría de los casos de reposición de postes son asumidos por la institución, "debido a que en un número significativo de accidentes los conductores responsables abandonan el lugar del hecho, lo que imposibilita su identificación y la reclamación correspondiente ante las aseguradoras para la reparación de los daños ocasionados".

Agregó que cuando es posible identificar al responsable y existe cobertura de seguro, la empresa gestiona los reclamos conforme a los procedimientos, aunque aclaró que esos casos representan una proporción menor respecto del total de eventos registrados.

Precio de los postes

Los postes para el tendido eléctrico tienen un costo unitario para las EDE, dependiendo el material de fabricación, ya sea concreto, acero o madera, que oscila entre los 11,823.58 hasta los 64,000 pesos, según revelaron.

Edenorte indicó que el precio de un poste modelo HAV 300-10 cuesta por encima de los 25,000 pesos mientras que un modelo HAV 800-14 alrededor de los 45,000 pesos. A Edeeste, según el tipo, uno de esos artículos le cuesta entre los 11,823.58 pesos hasta los 64,057.60 pesos.

