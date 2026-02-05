La ADIE escoge a José Rodríguez Silvestre como su nuevo presidente

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) anunció la designación de José Rodríguez Silvestre como nuevo presidente, dando inicio a una gestión orientada a continuar aportando soluciones técnicas y sostenibles para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, en colaboración con las autoridades estatales.

La ADIE destacó que esta nueva etapa mantendrá un enfoque estratégico en la planificación, la transición energética, la seguridad del suministro y el fortalecimiento institucional del sector generación, como pilares para un sistema eléctrico más eficiente, competitivo y confiable para el país.

Rodríguez Silvestre es gerente general de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHaina), la principal empresa público-privada de la República Dominicana y una de las mayores compañías de generación eléctrica del país.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector energético, liderando inversiones en infraestructura que superan los 1,000 megavatios en generación renovable y convencional.

Desde su incorporación a EGEHaina en 2006 como director de desarrollo, y posteriormente como gerente general desde 2023, Rodríguez ha sido un actor clave en el crecimiento y la diversificación de la matriz energética nacional, impulsando proyectos que han consolidado a la empresa como referente en la transición energética de la región.

Es Ingeniero Eléctrico por la Universidad de Miami y posee un MBA por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), formación que complementa con una visión de liderazgo centrada en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo del talento humano.

Directiva

El gremio informó, además, que el resto de la directiva estará integrado por Roberto Herrera, de la Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís, quien pasa de la presidencia a ocupar la vicepresidencia; Edwin De Los Santos, de AES Andrés, como secretario; Antonio Ramírez, de Generadora San Felipe Limited Partnership, como tesorero; y Armando Rodríguez, de Seaboard; Ernesto Armenteros, de Grupo Energético 23, y Edgar Fuente, del Complejo Metalúrgico Dominicano, como directores.

Finalmente, la ADIE aprovechó el anuncio para agradecer la gestión del presidente saliente, Roberto Herrera, resaltando su liderazgo y aportes al fortalecimiento institucional de la asociación, así como su contribución al posicionamiento del sector generación como un actor clave en el desarrollo del sistema eléctrico dominicano.