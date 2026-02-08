RD presenta a EE. UU. avances y cronograma de su proyecto de tierras raras en Pedernales

El ministro Joel Santos, el subsecretario del Departamento de Energía de EE. UU., James Danly, y otras personalidades durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos celebrada en Washington, D.C. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó a autoridades de Estados Unidos los avances y el cronograma del proyecto de exploración de tierras raras que desarrolla la República Dominicana en la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, con la meta de obtener la primera estimación de recursos entre diciembre de 2026 y enero de 2027, paso previo a la declaración inicial de reservas.

Santos sostuvo una reunión en Washington, D.C. con el subsecretario de Energía estadounidense, James Danly, en el marco de su participación en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, a la que fue invitado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro permitió fortalecer el diálogo bilateral y explorar cooperación técnica en energía, minería, petróleo y gas.

Durante la reunión, el ministro explicó que la exploración de tierras raras se ejecuta bajo el estándar internacional NI 43-101 de Canadá, con trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos, además de perforaciones y sondajes, cumpliendo estrictos controles de calidad.

Detalló que en 2026 inicia la fase de estudios, que incluye los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), el desarrollo del plan minero, el proceso metalúrgico, estudios de mercado e infraestructura, así como los permisos y los análisis de prefactibilidad y factibilidad. "Estos estudios permitirán evaluar la viabilidad del proyecto bajo criterios de sostenibilidad y minería responsable", afirmó.

Destaca inversiones energéticas

En el ámbito energético, Santos también destacó los avances del país en gas natural, con proyectos que superarían 2,000 megavatios hacia 2028, y subrayó la importancia de fortalecer la planificación del sistema eléctrico y diversificar la matriz de generación.