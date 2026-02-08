×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tierras raras
Tierras raras

RD presenta a EE. UU. avances y cronograma de su proyecto de tierras raras en Pedernales

Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, convocada por el Gobierno de los Estados Unidos, se repasaron los avances en el desarrollo de la industria

    Expandir imagen
    RD presenta a EE. UU. avances y cronograma de su proyecto de tierras raras en Pedernales
    El ministro Joel Santos, el subsecretario del Departamento de Energía de EE. UU., James Danly, y otras personalidades durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos celebrada en Washington, D.C. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó a autoridades de Estados Unidos los avances y el cronograma del proyecto de exploración de tierras raras que desarrolla la República Dominicana en la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, con la meta de obtener la primera estimación de recursos entre diciembre de 2026 y enero de 2027, paso previo a la declaración inicial de reservas.

    Santos sostuvo una reunión en Washington, D.C. con el subsecretario de Energía estadounidense, James Danly, en el marco de su participación en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, a la que fue invitado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro permitió fortalecer el diálogo bilateral y explorar cooperación técnica en energía, minería, petróleo y gas.

    RELACIONADAS

    Durante la reunión, el ministro explicó que la exploración de tierras raras se ejecuta bajo el estándar internacional NI 43-101 de Canadá, con trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos, además de perforaciones y sondajes, cumpliendo estrictos controles de calidad.

    Detalló que en 2026 inicia la fase de estudios, que incluye los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), el desarrollo del plan minero, el proceso metalúrgico, estudios de mercado e infraestructura, así como los permisos y los análisis de prefactibilidad y factibilidad. "Estos estudios permitirán evaluar la viabilidad del proyecto bajo criterios de sostenibilidad y minería responsable", afirmó.

    Destaca inversiones energéticas

    En el ámbito energético, Santos también destacó los avances del país en gas natural, con proyectos que superarían 2,000 megavatios hacia 2028, y subrayó la importancia de fortalecer la planificación del sistema eléctrico y diversificar la matriz de generación.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.