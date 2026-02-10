Los clientes de Edeeste son los que reciben apagones más prolongados

Los apagones forman parte de la vida de los dominicanos. El suministro eléctrico por parte de las tres empresas distribuidoras públicas: Edeeste, Edenorte y Edesur, aunque con mejoras en las últimas décadas, continúa presentando intermitencia.

Los cortes en el servicio energético se registran en el área de concesión de las tres compañías, con períodos de duración que rondaron entre las 14 y 17 horas, en promedio por cliente durante el pasado noviembre, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

En el onceavo mes del año pasado, el último período disponible del informe "Indicadores calidad del servicio eléctrico", se visualiza que los usuarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este fueron los que mayor tiempo de interrupción sufrieron, con un promedio de 17.65 horas.

Sin embargo, el promedio mensual de la duración de las interrupciones en el servicio eléctrico por parte de las EDE en noviembre pasado presentó una mejoría, con relación a las registradas en enero de 2025, a pesar que, entre enero y noviembre del año pasado, las tres EDE registraron una disponibilidad del servicio de un 98 %, una reducción de 0.6 puntos porcentuales con relación al 98.6 % registrado en igual período de 2024.

En el caso de Edeeste, las 17.65 horas de noviembre representó un avance, en comparación con la registrada en enero del año pasado, cuando fue de 33.66 horas, una reducción de 16.01 horas, de acuerdo con el documento de la SIE.

A esta le siguió Edesur, que registró 17.01 horas de promedio mensual en la duración de sus cortes del servicio eléctrico durante el onceavo mes de 2025. En el caso de esa distribuidora, en enero su promedio de interrupciones fue de 40.06 horas, para una diferencia de 23.05.

En tanto, para los clientes de Edenorte, las interrupciones en noviembre de 2025 fueron de 14.72 horas, reflejando una ligera mejora con relación a las 15.22 horas de enero.

A mediados de noviembre del año pasado, el país sufrió un apagón general producto que se originó por un error humano tras la desconexión manual de una línea energizada en la subestación de 138 kilovoltios de San Pedro de Macorís.

La frecuencia

En el caso del Índice de Frecuencia de las Interrupciones (Saifi), que mide la cantidad de veces que el suministro es interrumpido respecto al número total de clientes, Edenorte fue la que presentó la mayor cantidad en noviembre de 2025, con 17.98 suspensiones.

Esta fue la única de las distribuidoras que no mejoró ese indicador, al compararse con el registrado en enero del año pasado, cuando la cifra se ubicó en 13.11 interrupciones.

A los usuarios de esa distribuidora le siguieron los de Edesur, los cuales promediaron 16.31 suspensiones en noviembre pasado mientras que los de Edeeste 11.90, ambas logrando mejorar con respecto a enero, mes en el cual registraron 19.98 y 18.98 interrupciones, respectivamente.