La embajadora de Estados Unidos en RD visita AES Dominicana

La embajadora Leah Campos y su delegación, acompañadas por Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, y por el equipo ejecutivo de la empresa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, recibió este miércoles la visita de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, en las instalaciones del complejo energético AES Andrés.

El recorrido forma parte de una agenda institucional orientada a presentar los principales proyectos de inversión de la empresa en infraestructura energética, así como la expansión de la capacidad de importación y distribución de gas natural en el país.

De los Santos expuso a la embajadora la relevancia de esta plataforma energética, destacando que la inversión realizada por la empresa hasta la fecha supera los 2,400 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor inversión de capital de los Estados Unidos en la República Dominicana.

"Esta inversión ha contribuido a la transformación y modernización del parque energético nacional, llevando los beneficios de este combustible crítico a múltiples segmentos del aparato productivo dominicano durante más de dos décadas", dijo el presidente de la empresa.

Importancia del gas natural

Durante el recorrido por las instalaciones, De los Santos destacó, además, que el gas natural de origen estadounidense representa hoy uno de los principales renglones del intercambio comercial entre ambos países, siendo la República Dominicana el mayor importador de gas natural de origen norteamericano en toda la región de América Latina.

En el marco de la agenda, se abordó la importancia estratégica de la terminal de gas natural, así como su capacidad de expansión de manera confiable, bajo un modelo de crecimiento estratégico denominado "LNG plug and play", diseñado para atender de forma ágil y segura la creciente demanda energética del país.

La terminal de recepción, exportación y regasificación de AES Dominicana se consolida como el principal y más eficiente punto de entrada de gas natural proveniente de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, lo que posiciona a la empresa como el mayor importador de gas natural estadounidense en el mercado dominicano.

Durante 2025, las importaciones de gas natural totalizaron 4,000,000 m³ de GNL, superando el récord alcanzado el año anterior.

En la actualidad, AES Dominicana, junto a su socio estratégico ENADOM, suministra gas natural a siete unidades de generación que aportan 1,800 megavatios. Las plataformas existentes permiten incrementar de manera inmediata la demanda en aproximadamente 1,000 MW.