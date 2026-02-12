Edesur repotencia subestación eléctrica en Pedernales

Técnicos de Edesur trabajan en la instalación de un transformador. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión superior a los 60 millones de pesos, Edesur Dominicana instaló y puso en funcionamiento un nuevo transformador de potencia en Pedernales, con el objetivo de consolidar la confiabilidad y estabilidad del servicio en la zona.

Más de 5,500 usuarios serán impactados con las adecuaciones, con las que se prevé una reducción de las pérdidas técnicas en un 15 %, explicó la empresa a través de un comunicado de prensa.

La instalación del nuevo equipo aumenta la capacidad de operación de la subestación, al sustituir un transformador anterior de 10.5 megavoltioamperios (MVA), que operaba con niveles de tensión de 138/ 2.4 kilovoltios por uno de 30 MVA y 138/12.8 kilovoltios.

En agosto del pasado año se puso en operación la nueva subestación de Pedernales de 138 kV, obra que permitió incorporar por primera vez a esa provincia al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y aportó mejoras significativas en la estabilidad y calidad del suministro.

Para esa ocasión, Edesur incorporó un transformador de potencia provisional y construyó un tramo de red de tres kilómetros, a costo superior a los 170 millones de pesos.

Mayor resiliencia

Con el incremento de la capacidad instalada en esta infraestructura se contribuye a una mayor resiliencia del sistema y permitirá atender de forma más eficiente la creciente demanda energética de la zona, que tiene un alto potencial turístico.

Esta y otras acciones, que se enmarcan en los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 y en el Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), evidencian el compromiso de Edesur con garantizar un servicio eléctrico eficiente, resiliente y de calidad en toda su área de concesión.