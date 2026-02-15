Gobierno entrega proyecto de electrificación en El Gramaso

El Ministerio de Energía y Minas puso en funcionamiento un proyecto de electrificación rural en la comunidad de El Gramaso, en Padres Las Casas, provincia Azua, el cual beneficia a 81 familias, así como al centro educativo Vicente Cruz Victoriano, un centro de internet y la residencia de los profesores, impactando a más de 300 personas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó que llevar electricidad hasta esa localidad representa un acto de justicia territorial y el cumplimiento del compromiso del presidente Luis Abinader, de atender a las comunidades más necesitadas, sin importar la distancia ni la complejidad del acceso.

Durante su intervención, Santos anunció nuevas obras de electrificación rural en las comunidades de la cordillera Central, dentro de las que citó a El Tetero y Vallecito, en las que se ejecutarán proyectos en varias etapas, con una inversión aproximada de 28.9 millones de pesos.

Precisó que, actualmente mantiene en proceso de levantamiento 34 nuevos proyectos en el municipio, que incluye 19 de electrificación de redes y 16 de instalación de luminarias (más de 2,000 unidades), para ampliar la cobertura eléctrica y fortalecer la seguridad comunitaria.

Recordó que esas iniciativas se suman a proyectos ya ejecutados en 2025, como la extensión de redes en la comunidad San Miguel, también en Padre Las Casas.

Llevando Luz

La obra, ejecutada por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), del Viceministerio de Energía, ejecutó una inversión de 8.9 millones de pesos y contempla una capacidad instalada de 46.6 kilovatios pico, mediante la colocación de 84 paneles solares, baterías de ciclo profundo e infraestructura eléctrica interna que garantiza un suministro seguro y sostenible.

Santos subrayó que la iniciativa también tendrá un impacto positivo en la educación de esa comunidad, indicando que "dotar de energía a la escuela, al centro de internet y al hogar de las profesoras es apostar al futuro de El Gramaso. Es decirles a nuestros niños y jóvenes que el conocimiento también puede subir la loma y cruzar el río; que no están solos y que el Estado cree en su potencial".

Destacó el trabajo del equipo técnico del programa Llevando Luz, ejecutado por la DERS, que hizo posible la instalación del proyecto en la citada comunidad, ubicada a más de 45 kilómetros de Padre Las Casas, cuyo acceso implica recorrer caminos entre montañas y cruzar afluentes.

Tanto la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro, así como la senadora de esa demarcación y el alcalde del distrito municipal Las Lagunas, Lía Díaz y Wilkin Abreu, respectivamente, coincidieron en que la implementación del proyecto en El Gramaso representa más que energía limpia, dignidad para cada uno de los residentes de esa remota comunidad.