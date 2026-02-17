Edesur informa que invirtió RD$328 millones en redes y subestaciones durante el 2025

En el renglón de redes, Edesur dijo que intervino 2,247 kilómetros de media tensión y desarrolló una jornada de mantenimiento preventivo en 3,469 kilómetros de redes eléctricas, acumulando 14,513 horas de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó este martes que durante el año 2025 ejecutó una inversión superior a 328 millones de pesos destinada al fortalecimiento de redes eléctricas y a la construcción y repotenciación de subestaciones en su área de concesión.

La empresa detalló que con estos recursos construyó tres nuevas subestaciones eléctricas en Rancho Arriba, Pedernales (campo provisional) y Jimaní, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda energética y mejorar la calidad del servicio en esas demarcaciones.

En Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, se instaló un transformador de potencia de 5-7 megavoltioamperios (MVA), con una inversión superior a 78 millones de pesos.

Una nota de prensa indica que en Pedernales se habilitó un campo de transformación provisional de 10 MVA y más de tres kilómetros de redes eléctricas, con una inversión que supera los 170 millones de pesos. Mientras que en Jimaní fue puesta en funcionamiento una subestación con capacidad instalada de entre 10 y 14 MVA, con un costo aproximado de 80 millones de pesos.

Adicionalmente, la distribuidora repotenció las subestaciones Matadero, Madre Vieja y Paraíso, como parte de su plan de modernización del sistema eléctrico.

Mantenimiento preventiva

En el renglón de redes, la empresa intervino 2,247 kilómetros de media tensión y desarrolló una jornada de mantenimiento preventivo en 3,469 kilómetros de redes eléctricas, acumulando 14,513 horas de trabajo, casi el doble que en 2024.

Asimismo, ejecutó un plan de salvamento de 5,196 transformadores de distribución e intervino 14 campos de transformación, acciones que, según la empresa, contribuirán a reducir las interrupciones del servicio y a prolongar la vida útil de los equipos.

La distribuidora aseguró que estos resultados forman parte de un esfuerzo sostenido orientado a la planificación, prevención y optimización del servicio eléctrico durante 2025.