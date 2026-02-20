Más de 35,000 clientes de Edeeste usan servicio prepago

Red de distribución eléctrica de Edeeste en uno de los sectores de su zona de concesión, donde la empresa impulsa la expansión del sistema prepago. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este viernes que actualmente cuenta con 35,284 clientes bajo la modalidad de servicio prepago, una herramienta que promueve un consumo energético más eficiente en su zona.

De acuerdo con una nota de prensa de la distribuidora, el modelo permite a los usuarios administrar directamente su consumo, mediante recargas según sus necesidades y posibilidades económicas, lo que facilita la planificación del gasto eléctrico en los hogares y fomenta un uso más responsable del servicio.

Como parte de su plan de expansión y modernización, Edeeste proyecta integrar alrededor de 10,000 nuevos clientes prepago durante 2026, dentro de los proyectos de inversión y rehabilitación que ejecuta en distintos sectores.

La empresa indicó que la implementación de esta modalidad requiere condiciones técnicas y comerciales específicas, por lo que su crecimiento se realiza de forma gradual para garantizar su sostenibilidad..

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-124623-pm-1c4cb0fc.jpeg Clientes de Edeeste utilizan medidores prepago para gestionar y recargar su consumo eléctrico según sus necesidades. (FUENTE EXTERNA)

Distribución por zonas

Los más de 35,000 usuarios prepago están organizados en cinco áreas operativas.

La zona Luperón concentra el 42 % de los clientes, abarcando sectores como 27 de Febrero, Villa Juana, Villa María, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas y Guachupita.

En Santo Domingo Norte se agrupa el 26 %, en comunidades como Sabana Perdida, Cacique Primero, Cacique Segundo y Los Guaricanos.

La zona Megacentro reúne el 24 %, incluyendo Los Tres Brazos, Riviera del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Barrio Las Enfermeras y Catanga.

Mientras que Las Américas concentra el 7 % de los clientes, en sectores como Pueblo Nuevo, Calero Villa Duarte, Simonico y Ensanche Ozama, y Invivienda representa el 1 %.

Canales de recarga y atención

Los usuarios prepago pueden recargar el servicio y consultar su balance a través de WhatsApp (809-637-1099) y del centro de atención telefónica 24 horas (809-596-1099). También cuentan con 14 oficinas comerciales, 30 agencias y una red de establecimientos aliados en zonas de alta demanda.

Edeeste destacó además una alianza con el Banco BHD, que permite realizar recargas mediante subagentes bancarios en todo el país, con 184 estafetas y 40 sucursales dentro de su área de concesión.