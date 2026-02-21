×
Energía eléctrica
Energía eléctrica

Avería deja sin luz varios sectores del polígono central del Distrito Nacional

Desde la madrugada de este sábado un equipo técnico trabaja para corregir la falla

    Expandir imagen
    Avería deja sin luz varios sectores del polígono central del Distrito Nacional

    Varios sectores del polígono central del Distrito Nacional permanecen sin servicio eléctrico debido a una avería en la subestación Los Prados, informó la Edesur Dominicana.

    La empresa explicó, mediante un comunicado, que desde la madrugada de este sábado un equipo técnico trabaja para corregir la falla, la cual provocó la salida de servicio de varios circuitos en esa subestación.

    Sectores afectados

    La interrupción afecta parcialmente a los ensanches Piantini, Julieta Morales, Quisqueya y Los Praditos, así como a los sectores Evaristo Morales, Enriquillo, Las Palmas, Savica (parcial) y Juan Pablo Duarte de Herrera.

    Edesur ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y aseguró que sus brigadas laboran para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

    • Hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado para la normalización total del suministro en las zonas afectadas.
