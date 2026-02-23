Apagón parcial en el país por fallas técnicas que han provocado la salida del 65 % del sistema

Diario Libre intentó contactar a varios funcionarios del sector para saber qué ocasionó el apagón parcial, aunque sin éxito. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Una parte de la población dominicana sufrió a mediados de la mañana de este lunes un corte en el servicio eléctrico, debido a fallas técnicas que han provocado que más de la mitad de la energía que estaba programada para generarse no pudo ser inyectada al sistema.

Los registros del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) reflejan que a las 11:00 de la mañana la generación de energía cayó a 955.1 megavatios, de los poco más de 2,658 que estaban previstos producirse.

En total, se produjo un desvío en la generació eléctrica de 1,703.3 megavatios, de acuerdo con los datos preliminares del OC del SENI, lo que refleja una caída de casi un 65 % de la energía que esta prevista producirse durante la citada hora.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) comunicó que activaron los protocolos de emergencia y estabilización del sistema, afirmando que junto con otras instituciones del sector trabajan para la recuperación del servicio.

Apagón general

A mediados de noviembre de 2025 el país sufrió un apagón general, debido a un manejo inadecuado de una línea de 138 kv de la subestación de San Pedro de Macorís, según informó semanas después el Ministerio de Energía y Minas.

