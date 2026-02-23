Varias estaciones del Metro de Santo Domingo fueron evacuadas la tarde de este lunes luego de que el apagón afectara el servicio provocando la paralización de trenes y dejando a oscuras andenes.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), antigua Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), comunicó que, hasta el momento, el servicio estaba operando con intermitencia.

Las interrupciones se registran tanto en la línea 1 como en la 2. Usuarios reportaron paralización en la estación Los Taínos y Francisco Alberto Caamaño, y en la línea 2 , en las estaciones Concepción Bona, Francisco Gregorio Billini y Freddy Beras Goico, donde los usuarios fueron desalojados.

"Yo casualmente tomé el metro hoy en La Feria, y en la Francisco Alberto Caamaño nos sacaron a todos", relató una persona.

De acuerdo con testimonios, un tren que se desplazaba en dirección oeste-este se detuvo en la Gregorio Billini tras la falla eléctrica, lo que generó momentos de incertidumbre entre los pasajeros.

“Todo estaba a oscuras, sin luces de emergencia… solo la gente alumbrando con los teléfonos”, relató una usuaria que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-23-at-34700-pm-5a567588.jpeg Pasajeros abandonan la estación Francisco Gregorio Billini del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida John F. Kennedy con Doctor Defillo, tras la suspensión del servicio por el apagón. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

También está paralizado el servicio del Teleférico de Santo Domingo.

Apagón general

En videos difundidos en redes sociales se observa a decenas de personas saliendo de las estaciones mientras los espacios permanecían completamente sin iluminación.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas específicas de la interrupción ni sobre el restablecimiento total del servicio, mientras el evento se produce en medio del apagón general que afecta el sistema eléctrico nacional.