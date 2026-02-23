Comerciantes de Villa Consuelo recurren a plantas ante blackout

Un salón de belleza en Villa Consuelo utiliza una planta eléctrica para continuar sus labores durante el apagón que afectó el servicio en el país. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Las calles de Villa Consuelo, normalmente llenas del bullicio de vendedores ambulantes y bocinas que anuncian productos, se sumieron l a mañana de este lunes en un silencio debido a un corte en el servicio eléctrico generado por un apagón en el país.

Varios negocios, dependientes de la electricidad para conservar productos o mantener equipos en funcionamiento, recurrieron a plantas y generadores, mientras calculaban las pérdidas económicas que el blackout les podría ocasionar.

"La interrupción afecta a todo el conglomerado, por el tema de combustible y gasoil", comentó un comerciante local, ajustando sus equipos para economizar energía.

Nelson Méndez, residente y negociante, se mostró indignado ante la falla que consideró representa atrasos en la entrega de trabajos a clientes debido a la falta de energía.

"Este país no sirve. Todo el tiempo dicen que hacen mantenimiento, y dónde es que está el mantenimiento desde la mañana no hay ni una gota de luz", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/26022026-comercios-sin-energia-2-c667023b.jpg Un colmado del sector Villa Consuelo sin energía eléctrica. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Caída progresiva

Al mediodía de este lunes se produjo un nuevo apagón general en el país, conocido como blackout, luego de que desde las 11:00 de la mañana el Sistema Eléctrico Nacional interconectado (SENI) estuviera presentando una caída progresiva en la generación energética.

A las 12:00 del mediodía, en el SENI solo se estaban generando 109.8 megavatios (MW) de los poco más de 2,640 MW que estaban programados para producirse durante esa hora, de acuerdo con los registros del Organismo Coordinador (OC) del SENI.

En términos generales, más de 2,530 MW de energía estaban fuera de generación, según el OC del SENI.