Energía y Minas informa que el 60 % del sistema eléctrico del país ya está en operación

Joel Santos, ministro de Energía y Minas (c), ofrece detalles de la recuperación del fallo energético del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas informó la noche de este lunes que continúa avanzando el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), luego del evento operativo registrado en la mañana con el disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios Hainamosa–Villa Duarte y provocó una falla de mayor magnitud en la red (apagón general).

En un segundo boletín emitido en horas de la noche, las autoridades indicaron que el sistema ya supera el 60 % de la generación sincronizada, lo que refleja un progreso sostenido en la estabilización y permite la incorporación gradual de nuevas áreas al servicio eléctrico.

"El proceso de recuperación se desarrolla de manera ordenada y bajo estrictos criterios técnicos. Nuestra prioridad es garantizar una reposición segura y progresiva, asegurando la estabilidad del sistema y evitando afectaciones adicionales", expresó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Diversas zonas recuperadas

El funcionario señaló que diversas zonas del país cuentan con servicio restablecido de manera parcial o total, mientras otras continúan integrándose progresivamente conforme avanzan las maniobras técnicas.

Desde tempranas horas fue energizada la región sur, incluyendo provincias como San Juan de la Maguana, Barahona, Azua de Compostela y Baní. También se reporta la mayor parte electrificada en San Cristóbal, Bonao, La Vega, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, así como distintos sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y en sesión permanente junto a representantes de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), con el objetivo de lograr la normalización total del servicio en todo el territorio nacional.

El titular de Energía y Minas reconoció la preocupación de la ciudadanía ante la interrupción y aseguró que las autoridades continuarán ofreciendo actualizaciones oficiales conforme avance el proceso de recuperación del sistema.