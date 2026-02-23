Energía y Minas informa el servicio eléctrico fue recuperado en un 30 %, tras falla apagón

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó en la tarde de este lunes que el sistema energético nacional ha sido restablecido en un 30 %, luego de una falla que se presentó en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alrededor de las 10:50 de la mañana que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte y provocó un apagón masivo en el país.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa, luego de una rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) para ofrecer los detalles sobre el incidente.

Santos indicó que desde el "primer minuto" de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

"Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación", dijo el ministro.

Estado actual de los servicios esenciales y transporte

Conforme la nota, la repuesta continua de las instituciones responsables del sector eléctrico permitirá la reposición total y ordenada del servicio en distintas regiones del territorio nacional.

El ministro subrayó que los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, aeropuertos y transporte masivo han operado conforme a sus sistemas de respaldo.

Aseguró que la red de transporte urbano se encuentra en funcionamiento y un porcentaje significativo de las principales intersecciones semaforizadas se encuentran operativas.

El ministro señaló que estos servicios continuarán integrándose progresivamente conforme se estabilice completamente la red.