Blackout nacional
VIDEO | "Me monté en la Mamá Tingó y no hubo ningún problema": metro sigue en servicio pese a blackout

Autoridades investigan la causa de la "falla mayor"

    A pesar del apagón general registrado este lunes en el país, el Metro de Santo Domingo opera con normalidad en todas sus líneas y estaciones.

    Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre, se constató que los trenes, luces, escaleras eléctricas y las boleterías mantienen su funcionamiento normal en las diferentes estaciones. Asimismo, usuarios consultados afirmaron que el medio de transporte no ha presentado fallas ni se ha detenido por ningún motivo.

    "Me monté en la Mamá Tingó y no hubo ningún problema", indicó un joven al desmontarse en la estación Concepción Bona en la línea 2 en el kilómetro 9.

    Expandir imagen
    Infografía
    Usuarios se trasladan dentro de un vagón del Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), antigua Opret, Jhael Isa, informó que ante la falla técnica en el sistema eléctrico nacional, el servicio ferroviario solo experimentó una interrupción de aproximadamente 12 minutos.

    Explicó que ese tiempo fue necesario para que los centros de generación de emergencia y el sistema de respaldo (backup) se restablecieran por completo, permitiendo que el transporte operara en condiciones normales a pesar de la contingencia.

    Sectores sin energía

    La interrupción eléctrica, provocada por fallas técnicas que sacaron de la generación prevista a nivel nacional, no ha afectado la movilidad de los usuarios que utilizan el metro.

    Sin embargo, ciudadanos de sectores del municipio Santo Domingo Oeste como Los Alcarrizos, Los Girasoles, Villa Verde, entre otros informaron que permanecen sin servicio eléctrico desde la mañana.

    Yuleisy Marte, quien salió de su vivienda hacia su trabajo pasadas las 12:00 del mediodía, aseguró que en su hogar no hay energía eléctrica "desde las 10:00 de la mañana".

    Expandir imagen
    Infografía
    Estación Concepción Bona de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    Desconocen origen

    La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) calificó el evento como de gran magnitud, hasta el momento se desconoce la causa exacta de la falla, así como su origen de la "falla mayor" en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

       Es periodista en Diario Libre.