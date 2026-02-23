El metro mantiene operaciones normales a pesar de "blackout" nacional, dice su director

El Metro de Santo Domingo se encuentra operando de manera habitual, a pesar de "Blackout" nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (antigua Opret), Jhael Isa, informó este lunes que el Metro de Santo Domingo se encuentra operando de manera habitual.

Isa explicó que, ante la falla técnica en el sistema eléctrico nacional, el servicio ferroviario solo experimentó una interrupción de aproximadamente 12 minutos.

Este tiempo fue el necesario para que los centros de generación de emergencia y el sistema de respaldo (backup) se restablecieran por completo, permitiendo que el transporte operara en condiciones normales a pesar de la contingencia.

Por su parte, la dirección de operaciones confirmó que actualmente circulan 14 trenes por línea, lo cual corresponde a la programación establecida para las horas valle. Las autoridades aseguraron que todas las estaciones, escaleras eléctricas y trenes están 100 % operativos.

De cara al incremento de la demanda, Jhael Isa destacó que cuentan con suficiente respaldo de combustible para garantizar el aumento de la circulación de trenes durante la hora pico. Asimismo, se informó que los sistemas de Teleférico de Los Alcarrizos, Santiago y la Línea 1 continúan prestando servicio sin inconvenientes.

Contexto del fallo eléctrico

El evento ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este lunes 23 de febrero de 2026, cuando el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sufrió una caída en la generación de energía de aproximadamente un 65 %.

Según datos preliminares, fallas técnicas provocaron la salida de más de 1,574 megavatios, dejando al sistema con apenas 955.1 megavatios de los 2,658 programados. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) activó de inmediato los protocolos de emergencia para estabilizar el suministro.