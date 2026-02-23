El país sufre un nuevo apagón general

Más de 2,530 MW de energía estaban fuera de generación. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Al mediodía de este lunes se produjo un nuevo apagón general en el país, conocido como blackout, luego de que desde las 11:00 de la mañana el Sistema Eléctrico Nacional interconectado (SENI) estuviera presentando una caída progresiva en la generación energética.

A las 12:00 de la tarde, en el SENI solo se estaban generando 109.8 megavatios (MW) de los poco más de 2,640 MW que estaban programados para producirse durante esa hora, de acuerdo con los registros del Organismo Coordinador (OC) del SENI.

En términos generales, más de 2,530 MW de energía estaban fuera de generación, según el OC del SENI.

Más temprano, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) confirmó a través de un comunicado que "una falla mayor" se había producido en el SENI.

Apagón general en noviembre

A mediados de noviembre del 2025, la República Dominicana sufrió un blackout, siendo este el segundo evento de este tipo que se produce en los últimos tres meses y medio.