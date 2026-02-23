×
Apagón general
Energía y Minas identifica causa de apagón general: disparo en la línea Hainamosa-Villa Duarte

Ministro de Energía y Minas dice se necesita tiempo para determinar causas técnicas

    Energía y Minas identifica causa de apagón general: disparo en la línea Hainamosa-Villa Duarte
    Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA)

    Un disparo en la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte fue la causa del apagón que general que sufre este lunes la República Dominicana, según informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

    El funcionario, durante una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el evento, comunicó que hasta las 3:00 de la tarde ya el 30 % del total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) estaba abastecido.

    • Los registros del Organismo Coordinador del SENI establecen que en la citada hora se estaban generando 563 megavatios (MW), de un total de 2,853 que estaban previsto producirse en ese período, equivalente a un 20 %.

    "Una vez reestablecido el servicio haremos una investigación al detalle de las causas detrás de esta situación. Las causas técnicas (para determinarlas) deberán esperar", declaró Santos.

    El titular de Energía y Minas adelantó que irán dando reportes regulares a medida que el sistema se vaya reestableciendo.

    Arranque en negro

    Del total que se estaba generando hasta las 3:00 de la tarde, las hidroeléctricas las responsables de generar la mayor parte de esa energía, aportando 311 MW. El sistema de presas del país es utilizado para el "arranque en negro" del SENI, es decir, que son utilizadas para energizar las líneas cuando sucede un evento que provoca un apagón general.

    Este es el segundo apagón general que sufre el país en los últimos tres meses y medio, luego del ocurrido a mediados de noviembre de 2025, que según los reportes oficiales fue producto de un error humano.

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.