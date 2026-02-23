Apagón masivo obliga a cancelar rueda de prensa en la Policía

Desde el primer momento del apagón masivo, fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema, con el objetivo de controlar la situación y evitar mayores afectaciones. ( FREEPIK/ARCHIVO )

Este lunes no se pudo realizar la habitual rueda de prensa de la Policía Nacional encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, debido al apagón generalizado que afectó las instalaciones de la fuerza del orden.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que en horas de la mañana de este lunes se produjo una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que provocó interrupciones en el servicio eléctrico en distintas zonas del territorio nacional.

Protocolos de emergencia

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que, desde el primer momento del evento, fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema, con el objetivo de controlar la situación y evitar mayores afectaciones.

La ETED indicó que sus equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, así como con las empresas distribuidoras y de generación eléctrica, se encuentran trabajando de manera continua para lograr la recuperación progresiva y segura del servicio.