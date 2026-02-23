ETED reporta una "falla mayor" en el sistema eléctrico nacional; aún se desconoce el origen técnico

Autoridades investigan causa de la "falla mayor" en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó en horas de la mañana de este lunes sobre la ocurrencia de una "falla mayor" en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la cual provocó una interrupción del servicio eléctrico en varias zonas del país.

Aunque la ETED calificó el evento como de gran magnitud, hasta el momento se desconoce la causa exacta de la falla, así como su origen. La institución señaló mediante una nota de prensa que ofrecerá actualizaciones conforme se consoliden los detalles técnicos sobre el incidente.

En ese sentido, indicaron que desde el momento en que se detectó la anomalía, se activaron los protocolos de emergencia y estabilización del sistema eléctrico.

Afirmaron que equipos técnicos de la ETED, en colaboración con el Organismo Coordinador y las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad, trabajan de manera continua para asegurar una recuperación progresiva y controlada del servicio.

Exhortación a la ciudadanía

La ETED destacó que su prioridad es garantizar una reposición ordenada del servicio, lo que contribuirá a mantener la estabilidad del sistema y minimizar los riesgos asociados con reconexiones no controladas.

Asimismo, la empresa instó a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de sus canales oficiales sobre la situación.

Metro mantiene operaciones

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (antes conocida como Opret), Jhael Isa, informó este lunes que el Metro de Santo Domingo continúa operando con normalidad.

Isa detalló que, a pesar de la falla técnica en el sistema eléctrico nacional, el servicio ferroviario solo sufrió una interrupción de aproximadamente 12 minutos.