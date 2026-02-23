Sistema eléctrico ya alcanza el 80 % de la demanda, informa Energía y Minas

La luz se está restableciendo. ( DIARIO LIBRE )

El sistema eléctrico nacional suple ya el 80 % de la demanda, informó la noche de este lunes el Ministerio de Energía y Minas, al destacar avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras el apagón general registrado en horas de la mañana.

A través del tercer boletín emitido esta noche, el sector eléctrico indicó que el proceso de restablecimiento continúa de manera sostenida, lo que ha permitido la estabilización progresiva de la red y la incorporación de nuevas zonas al servicio.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las labores técnicas siguen en curso para completar la normalización del sistema en todo el territorio nacional.

Servicio restablecido

Indicó que la mayor parte del territorio nacional cuenta ya con el servicio eléctrico restablecido, sumándose nuevas provincias conectadas incluyendo Higüey, La Romana, Nagua, Samaná, Montecristi y Valverde Mao.

Dijo que el sistema de transmisión ya fue restablecido, en la mayoría de estas regiones las subestaciones están energizadas, solo falta que algunas centrales eléctricas culminen el proceso de subida de carga hasta sus valores nominales .

Destacó que desde temprano la zona sur fue energizada; entre otros, cuentan con la mayor parte electrificada San Juan, Barahona, Azua, Baní, San Cristóbal, Bonao, La Vega, Santiago, Línea Noroeste, Puerto Plata, San Francisco, así como distintos sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y trabajando de forma continua hasta lograr la normalización total del servicio en todo el país.

