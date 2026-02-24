Energía y Minas anuncia recuperación total del sistema eléctrico y una investigación técnica

Centro de Control del SENI, donde se monitoreó el trabajo en tiempo real. ( FUENTE EXTERNA )

A las 11:53 de la noche del lunes quedó restablecido en un 100 % el servicio eléctrico del país luego de haber sufrido una caída que provocó un apagón general.

El anuncio de la recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas pasada la medianoche.

A través de una nota de prensa, dijo que culminaron "el proceso de reposición iniciado luego de la incidencia registrada el lunes en horas de la mañana". El sistema energético se cayó pasadas las 10:00 de la mañana cuando la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte se disparó.

Comienza investigación técnica

Joel Santos, titular de la cartera, precisó que, ya con el sistema completamente estabilizado, "se activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento inicial y que los resultados serán comunicados oportunamente, a través de los canales oficiales".

Sostuvo que el proceso de recuperación se desarrolló bajo estrictos criterios técnicos, garantizando la estabilidad de la frecuencia, balance entre carga, generación y la sincronización progresiva de los circuitos en todo el territorio nacional.

Durante la jornada del lunes, el titular de Energía y Minas se mantuvo en sesión permanente en el Centro de Control, coordinando las acciones junto a los principales líderes del sector eléctrico.

Supervisión en tiempo real

Le acompañaron el vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edwards Veras; el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, y el viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero.

La presencia conjunta de las autoridades respondió a la necesidad de supervisar en tiempo real cada maniobra operativa, priorizando una reposición ordenada que evitara reconexiones simultáneas no sincronizadas y protegiera la integridad de las instalaciones del sistema, indicó el despacho de prensa.

"El objetivo siempre fue recuperar el servicio con seguridad, responsabilidad técnica y transparencia ante la ciudadanía", expresó Santos, al confirmar la normalización total del suministro eléctrico.

El ministro Santos reiteró el compromiso de las autoridades del sector, con la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.