El ministro de Energía y Minas dice que una explosión fue la causa del apagón general

El servicio eléctrico fue restablecido cerca de la medianoche. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, confirmó este martes que una explosión fue la causa del apagón general o blackout que sufrió ayer la República Dominicana.

Santos informó que investigarán qué causó ese evento y por qué se extendió al resto del sistema eléctrico nacional.

"Pero eso requiere una investigación paso a paso para poder determinar y tomas las medidas correctivas. Fruto del evento anterior, estamos tomando una serie de medidas en el sistema de transmisión para fortalecer su resiliencia", declaró.

Este es el segundo apagón general que sufre el país en los últimos tres meses y medio, luego de que a mediados de noviembre se produjera un evento en la subestación de San Pedro de Macorís que sacó del sistema a las plantas de generación.

El funcionario, al ser entrevistado en un programa de radio, indicó que se están realizando las inversiones necesarias en la transmisión eléctrica y sostuvo que "probablemente vamos a tener que acelerar esos procesos de inversiones".

Informe preliminar

A las 10:43 de la mañana de ayer se disparó la línea 138 kV Los Mina – Villa Duarte, generándose a las 10:50 un evento de transmisión donde se reporta el disparo de varios interruptores de 138,000 voltios en las subestaciones Hainamosa, Los Mina, Juan Dolio y Villa Duarte, según detalla el informe preliminar del Organismo Coordinador (OC).

Con el evento de transmisión, las centrales fotovoltaicas Washington Capital, Mata de Palma Solar, Maranatha y La Victoria informan pérdida de tensión, puntualiza el documento del OC.