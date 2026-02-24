Falta de inversión y alta generación solar entre las posibles causas de "blackouts"

Una calle a oscuras de Maquiteria, en Villa Duarte, Santo Domingo Este, uno de los barrios donde más tarde llegó la energía el lunes, día del segundo apagón general del país en menos de cuatro meses. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El sistema eléctrico dominicano volvió a vivir el pasado lunes una situación similar a la sufrida a mediados de noviembre de 2025: la línea de transmisión de 138,000 voltios (138 kV) dejó sin el servicio energético a casi todo el país. El primer evento ocurrió en la subestación de San Pedro de Macorís y el más reciente en la red Los Mina–Villa Duarte.

En los dos blackout, o apagones generales, que se han registrado en la República Dominicana en los últimos tres meses y medio, están incidiendo diversos factores: baja inversión, incapacidad gerencial, falta de planificación y el aumento de la generación eléctrica solar, de acuerdo con fuentes consultadas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclaró que los dos apagones obedecen a los cambios que vive el sector eléctrico nacional, tanto en la oferta como en la demanda, modificaciones que, aunque las calificó como positivas, dijo generan un estrés adicional al sistema.

Sin embargo, el evento de noviembre estuvo relacionado con un error humano, según el informe publicado semanas después, y el más reciente tuvo su origen en una explosión, de acuerdo a lo comunicado ayer por Santos.

El funcionario citó como ejemplo los 1,000 megavatios (MW) de generación eléctrica que ingresaron al sistema en 2025, detallando que, de esa cantidad, 450 fueron térmicos y el resto de energía renovable.

La capacidad instalada de generación solar pasó de 933.5 MW en 2024 a poco más de 1,600 megavatios al cierre del año pasado, un incremento de un 71.4 %, de acuerdo con los datos del Organismo Coordinador (OC).

Realizan inversiones

El titular de Energía y Minas afirmó que se están realizando las inversiones para que la red de transmisión eléctrica pueda manejar los cambios en el sector.

"Al tú tener un sistema cambiante, pues también tienes que responder con la misma intensidad, no solo en generación, sino en transmisión y distribución. Ese sistema que está en transición requiere de nuevas inversiones y cambios, estamos en ese proceso, pero, obviamente, es un sistema dinámico y cosas como esa (el apagón general) pueden suceder", declaró.



Precisó que la inversión en transmisión eléctrica debe ascender a 450 millones de dólares al 2028.

A noviembre del año pasado, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), había invertido 85.5 millones de dólares, según el Informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales noviembre 2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

"Con relación al evento (blackout) anterior, se continúan haciendo inversiones en todo el sistema de protección y recuperación. Ahora bien, pudiera ser que parte de las conclusiones de este ejercicio es que haya que acelerar esos procesos", afirmó el ministro, destacando la inauguración de la línea de 345 kV, que une a Monte Cristi con Santiago, y la de 138 kV del cruce de Azua.

Consultado sobre una posible acción de sabotaje al sistema, expresó que "no se descarta nada en estos momentos, para eso es la investigación para verlo desde todos los ángulos".

El ministro de Energía y Minas informó que investigarán qué causó ese evento y por qué se extendió al resto del sistema eléctrico nacional.

Exceso de energía solar

A su vez, el miembro del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, señaló el exceso de generación fotovoltaica (solar) sin almacenamiento como responsable de la salida del sistema de producción eléctrica del país.

"Desde hacía varios días se pasaba del 35 % de penetración de la fotovoltaica y era inminente un posible blackout ante cualquier evento en las redes", indicó Moreno San Juan.

En tanto, el experto en materia energética Miguel Rosario refirió que, en términos generales, los eventos que han dejado sin electricidad a todo el país son el resultado de la incapacidad en la gestión de alto nivel (falta de gerencia técnica), estudios y ajustes de protecciones del sistema y una "falta grave y grande" de planificación integral en todo el sector.

Pérdidas económicas

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), José Díaz, comunicó que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas sufrió pérdidas por al menos 300 millones de pesos, producto del apagón general.

Detalló que la cifra incluye daños en productos perecederos (lácteos, carnes y embutidos) y la paralización de ventas en colmados y pequeños negocios que carecen de plantas eléctricas y 135 millones de pesos adicionales en combustible (gasoil y gasolina) para mantener operativos sus sistemas de respaldo.

Un disparo en la línea de 138 kV sacó el SENI El informe preliminar sobre el apagón del pasado lunes, que elaboró el Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), establece que, a las 10:43 de la mañana del pasado lunes se produjo un disparo de la línea 138 kV Los Mina–Villa Duarte, generándose a las 10:50 un evento de transmisión donde se reporta el disparo de varios interruptores de 138,000 voltios en las subestaciones Hainamosa, Los Mina, Juan Dolio y Villa Duarte. Con el evento de transmisión, las centrales fotovoltaicas Washington Capital, Mata de Palma Solar, Maranatha y La Victoria informaron la pérdida de tensión, agrega el documento del OC. El ministro de Energía y Minas informó que investigarán qué causó ese evento y por qué se extendió al resto del sistema eléctrico nacional.

