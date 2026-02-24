Precio del petróleo cae en vísperas de encuentro entre EE. UU. e Irán

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril perdió, perdió un 1.01%, situándose en 70.77 dólares. ( EFE )

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes en vísperas de la tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en medio de un fuerte despliegue militar de Washington en el golfo Pérsico.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, cedió un 1,03 %, hasta 65,63 dólares.

"El mayor factor de riesgo para el mercado petrolero es, sin lugar a dudas, el conflicto entre Estados Unidos e Irán", señala Carsten Fristch, de Commerzbank.

Posibilidad de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, declaró el martes que un acuerdo con Washington estaba "al alcance de la mano", lo que hizo caer ligeramente el precio del crudo.

El jueves está previsto que Washington y Teherán comiencen en la ciudad suiza de Ginebra una nueva tanda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Temores en el mercado petrolero

Pero el mercado teme que estas conversaciones no lleven a buen puerto "y que Estados Unidos pueda bombardear Irán esta misma semana", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.