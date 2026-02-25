En RD no se sabe el origen del 36 % de los cortes de energía

Los apagones afectan la vida de los ciudadanos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Un estudio arrojó que el 36 % de los eventos de interrupción eléctrica en el país ocurren por causas desconocidas.

Los responsables de la investigación advirtieron que el reciente corte general de electricidad registrado el pasado lunes debe asumirse como una señal para fortalecer la planificación del sistema eléctrico nacional, incorporando la gestión de riesgos y la resiliencia como ejes centrales de la política pública hacia ese sector.

El planteamiento fue hecho por el equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que forma parte de Resiliencia Energética y Microrredes y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), a partir de los hallazgos del estudio "Enhancing Climate Shock Vulnerability Assessment with Energy Reliability: A comprehensive case study of the Dominican Republic" (Mejorar la evaluación de la vulnerabilidad ante choques climáticos con confiabilidad energética: un estudio de caso integral de la República Dominicana), publicado en la revista International Journal of Disaster Risk Reduction.

En este también se determinó que los cortes de energía tienden a concentrarse en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad social y exposición climática, lo que amplifica sus efectos sobre las comunidades.

El análisis sugiere mejorar los mecanismos de registro, clasificación y trazabilidad de las fallas, con el fin de contar con información más precisa para la toma de decisiones.

Además, plantea la importancia de desarrollar capacidades de modelamiento, simulación de escenarios y optimización en la asignación de recursos.

"Estas herramientas permitirían identificar con mayor precisión las zonas, circuitos y componentes críticos del sistema eléctrico, facilitando la priorización de inversiones y el diseño de estrategias de mitigación y adaptación, especialmente en sectores interdependientes", destaca

Los investigadores Ramón E. De Jesús-Grullón, Rafael Batista, Oscar Atahualpa López y Daritza Nicodemo