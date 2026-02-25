El turismo se vacunó contra los apagones generales

Parque de generación de electricidad de la empresa CEPM. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar de que la mayor parte de la población y de las empresas de la República Dominicana sufrieron las consecuencias del corte del servicio energético del pasado lunes, producto del apagón general que afectó al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), otros ciudadanos y establecimientos continuaron sus jornadas sin inconvenientes.

El país cuenta con siete sistemas eléctricos aislados, ubicados exclusivamente en zonas turísticas del este y el noreste, cuya desconexión del SENI les permitió mantenerse operativos durante el "blackout".

En la región este, en la provincia de La Romana y La Altagracia, operan seis de esos sistemas y el otro se encuentra en Samaná, este último destacando la continuidad del servicio eléctrico mientras gran parte del país se encontraba apagado en el último evento.

Costa Sur Dominicana (Central Romana-Casa de Campo), Compañía de Electricidad Bayahíbe (CEB), Microred Isla Saona, Cap Cana Caribe, Corporación de Servicios Turísticos Punta Cana, Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y Las Galeras, esta última operada por la Compañía de Luz y Fuerza, son los siete sistemas aislados, responsables de suministrar el servicio a hoteles, aeropuertos y otras empresas.



Pero, aunque abastecen principalmente al sector turístico, en las áreas de concesión de esas compañías también se les provee energía eléctrica a zonas residenciales. Solo CEPM y su empresa subsidiaria CEB atienden más de 58 mil habitaciones hoteleras y una cifra superior a los 68 mil clientes residenciales y negocios.

En el caso de la Compañía de Luz y Fuerza, ofrece el servicio de generación y distribución eléctrica en el Distrito Municipal de Las Galeras, en Samaná, una comunidad de 7,500 personas y 2,719 viviendas, según el censo de 2022, además de contar con varios proyectos hoteleros.

La continuidad del servicio a la comunidad

A través de un comunicado de prensa, la empresa Luz y Fuerza destacó que, debido a su capacidad de generación local, sus redes lograron mantener la continuidad del suministro eléctrico en la comunidad.

"La operación eléctrica de Las Galeras constituye un referente de resiliencia. Al contar con infraestructura de generación in situ, posee una mayor autonomía frente a perturbaciones externas. Este enfoque reduce la dependencia inmediata del sistema de transmisión nacional, facilita una respuesta más ágil ante eventos imprevistos y contribuye a la estabilidad del servicio, tanto para los residentes como para el sector turístico", resaltó.

La compañía indicó que, para comunidades con potencial turístico y crecimiento sostenido, como es el caso de Las Galeras, la continuidad del suministro eléctrico resulta esencial para la actividad económica, la seguridad y la calidad de vida.

El Comité de Fallas se reunió El pasado lunes el país sufrió un nuevo apagón general, luego de haber vivido un evento similar a mediados de noviembre de 2025. Ayer, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, adelantó que el Comité de Análisis de Fallas se reunió el pasado martes, sesión en la cual se solicitaron las distintas informaciones a todos los actores del SENI para realizar un análisis de las mismas. "No solo es saber el origen, lo importante ahora es determinar esos eventos cómo fueron concadenándose. Luego se emite un informe del cual debe salir una línea de acción que deberá trabajar los aspectos que puedan ser detectados en el mismo. Todavía es muy temprano para dar una fecha (de publicación)", explicó Santos.