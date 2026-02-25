×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Refidomsa
Refidomsa

Refidomsa reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025

La empresa cerró el 2025 con una ganancia neta de US$51.5 millones

    Expandir imagen
    Refidomsa reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025
    Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa. (FUENTE EXTERNA)

    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) conmemoró ayer su 53 aniversario. En el marco de la celebración, Samuel Pereyra, presidente de la entidad, informó que la empresa obtuvo utilidades netas por 3,208 millones de pesos en el 2025, lo cual representa un crecimiento interanual de 31 % respecto al año anterior.

    Indicó que, desde una perspectiva internacional, Refidomsa cerró el 2025 con una ganancia neta de 51.5 millones de dólares, 29 % por encima de los 39.9 millones de dólares obtenidos en el 2024.

    Asimismo, la ganancia antes del impuesto sobre la renta ascendió a 4,023.5 millones de pesos, un crecimiento interanual del 25 %, aun con menores volúmenes de producción y ventas.

    Destacó que, desde el inicio formal de operaciones en 1973, Refidomsa fortaleció su  almacenaje, modernizó  sus facilidades de importación y despacho, y elevó sus estándares de seguridad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.