Refidomsa reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) conmemoró ayer su 53 aniversario. En el marco de la celebración, Samuel Pereyra, presidente de la entidad, informó que la empresa obtuvo utilidades netas por 3,208 millones de pesos en el 2025, lo cual representa un crecimiento interanual de 31 % respecto al año anterior.

Indicó que, desde una perspectiva internacional, Refidomsa cerró el 2025 con una ganancia neta de 51.5 millones de dólares, 29 % por encima de los 39.9 millones de dólares obtenidos en el 2024.

Asimismo, la ganancia antes del impuesto sobre la renta ascendió a 4,023.5 millones de pesos, un crecimiento interanual del 25 %, aun con menores volúmenes de producción y ventas.

Te puede interesar Refidomsa registra un crecimiento interanual de 7.32 % en diciembre de 2025

Destacó que, desde el inicio formal de operaciones en 1973, Refidomsa fortaleció su almacenaje, modernizó sus facilidades de importación y despacho, y elevó sus estándares de seguridad.