Los resultados preliminares del apagón serán presentado el 11 de marzo

El apagón afectó la movilidad de pasajeros en el Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

Las autoridades del sector eléctrico anunciaron este jueves que el lunes 11 de marzo el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) presentará los resultados preliminares de la investigación sobre el apagón ocurrido el pasado 23 de febrero, que afectó el servicio eléctrico a nivel nacional.

Según una nota de prensa de la Superintendencia de Electricidad, también ese día se anunciarán las medidas que correspondan adoptar, dentro de un proceso que, según las autoridades, se desarrolla bajo criterios estrictamente técnicos y conforme al marco regulatorio, garantizando transparencia, rigor y responsabilidad en la determinación de causas y eventuales responsabilidades.

La decisión se produjo tras una reunión de trabajo, en la que se analizaron informaciones técnicas iniciales del sistema y se activaron los protocolos establecidos para identificar con precisión las causas del evento y definir las medidas necesarias para fortalecer la estabilidad y seguridad operativa del sistema eléctrico.

De forma preliminar, las autoridades informaron que el incidente se originó alrededor de las 10:50 de la mañana por una falla en la línea de transmisión en el tramo Hainamosa–Villa Duarte, lo que provocó la activación automática de los mecanismos de protección del sistema eléctrico nacional, diseñados para preservar su integridad ante perturbaciones.

Como parte de las acciones inmediatas, se realiza el análisis detallado de la información técnica, la revisión de los parámetros de protección y la priorización de mayores márgenes de seguridad en la programación operativa, conforme a la normativa vigente.

El encuentro del Comité de Fallas del SENI contó con la participación de la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico, así como de las empresas distribuidoras de electricidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y agentes generadores del sistema.

Las autoridades reiteraron que darán seguimiento al proceso y que, de identificarse incumplimientos a las disposiciones regulatorias, se procederá conforme a la ley con la aplicación de las sanciones correspondientes.