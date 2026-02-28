Mantenimiento eléctrico impactará el tránsito este domingo en la autopista de San Isidro

La ETED informó que realizará trabajos preventivos este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en la autopista de San Isidro. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que realizará trabajos preventivos este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, como parte de su plan para fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con la institución, las labores estarán a cargo del personal de Mantenimiento de Redes y se ejecutarán en la línea de transmisión 138 kV Villa Duarte – Hainamosa.

Servicio sin interrupciones este sábado

La ETED precisó que los trabajos programados para este sábado se desarrollarán sin afectar el suministro de energía eléctrica, por lo que el servicio se mantendrá con total normalidad en las zonas vinculadas a esta infraestructura.

Impacto temporal en el tránsito el domingo

Sin embargo, para el domingo 1 de marzo, las labores implicarán un impacto temporal en el tránsito vehicular en la avenida San Isidro, específicamente en la intersección con la avenida Charles de Gaulle y en los alrededores del centro comercial Coral Mall, debido a las maniobras que serán ejecutadas en esa área.

La empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía y de los conductores que transitan por estas vías, al tiempo que reiteró que estas acciones son necesarias para mantener en óptimas condiciones la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio seguro, estable y eficiente para toda la población.