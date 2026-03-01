El Ministerio de Energía y Minas electrifica 65 hogares en San José de Ocoa

Una de las viviendas beneficiadas con el proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dejó en funcionamiento la electrificación de 65 hogares a base de paneles solares y baterías en las secciones Los Corozos y La Horma, en el municipio Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, y anunció la construcción de más de 30 obras energéticas en esa demarcación sureña.

Los paneles fotovoltaicos, instalados a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), benefician a residentes en los parajes Bejucal, El Montazo, El Canal y Derrico Blanco. Cada sistema cuenta con una capacidad de 360 WP, baterías de 12 voltios y 250 amperios-hora.

El proyecto, que contó con una inversión de 7.4 millones de pesos, incluyó la electrificación interna completa de cada hogar, donde se colocaron un total de 325 bombillas LED, 195 tomacorrientes y 65 paneles de distribución. Además, se invirtieron más de 14 mil pies de cableado, lo que garantiza electricidad estable y segura para la zona impactada, según destaca una nota de prensa.

Al encabezar el acto, Santos expresó que "cada vivienda electrificada representa un agricultor que puede organizar mejor su jornada, un estudiante que puede soñar más lejos, una familia que vive con mayor seguridad".

La gobernadora provincial, Josefa Castillo, y el alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo, destacaron el impacto positivo que representa para las zonas beneficiadas poder acceder por primera vez a electricidad y las facilidades que ofrecen estas fuentes de energía para el desarrollo de actividades que antes les era imposible realizar.

Nuevas obras

Durante el evento de inauguración, el ministro anunció la construcción de más de 30 obras de electrificación rural en San José de Ocoa en los próximos meses, con un costo que supera los 57.7 millones de pesos.

Entre los proyectos se encuentran la construcción de una microcentral hidroeléctrica en la comunidad Quita Pena y las redes para otras dos que estarán ubicadas en los parajes Los Martínez, La Yuca, Arroyo Bonito y Yerba Buena.

Los obras también abarcan la extensión de redes en el distrito municipal Rancho Arriba y la colocación de paneles solares en las comunidades Cañada Grande, El Mogote, distrito municipal La Ciénaga y Yerba Buena.

El funcionario informó que se encuentran en fase de levantamiento para su inicio 11 proyectos de extensión y rehabilitación de redes en los sectores El Buey, Arroyo Hondo, Arroyo Manteca, La Angostura, La Cuchilla, Las Auyamas y La Horma; así como tres proyectos para la instalación de 180 paneles solares en Fogoncitos-Mahona, Rancho Arriba y La Ciénaga, y dos para la instalación de 440 luminarias en La Ciénaga y Rancho Arriba.

Al acto de entrega asistieron legisladores, funcionarios municipales y del Ministerio de Energía y Minas.