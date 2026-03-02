ADER dice energías renovables no causaron el apagón y apunta a inflexibilidad de plantas térmicas

Una calle a oscuras de Maquiteria, en Villa Duarte, Santo Domingo Este, uno de los barrios donde más tarde llegó la energía tras el apagón general. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER) emitió un comunicado oficial en defensa del sector tras el apagón general que afectó al país el pasado 23 de febrero, asegurando que el evento no tuvo relación con la inyección de energía limpia, sino con fallas en la transmisión y con la limitada flexibilidad de las plantas térmicas tradicionales.

Para ADER, un dato fundamental que desvincula a las renovables del incidente es la hora en que se originó la falla.

El evento ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana, un horario en el que la generación fotovoltaica se encuentra en una fase de incremento gradual y no en su punto máximo, que suele alcanzarse entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Según la asociación, este factor cronológico descarta que el apagón fuera provocado por un exceso de inyección de energía renovable o por la falta de almacenamiento en los proyectos solares actuales.

Por el contrario, las autoridades identificaron de forma preliminar que el origen fue una falla en la línea de transmisión Hainamosa–Villa Duarte, lo que activó las protecciones del sistema.

Inflexibilidad térmica y "efecto cascada"

En su comunicado, ADER argumenta que el análisis técnico apunta a la dinámica de las unidades térmicas de gran escala. Estas centrales, diseñadas para generación base, poseen mínimos técnicos elevados y una limitada flexibilidad para reducir su potencia de forma rápida.

La asociación explica que, cuando se produce una reducción súbita en la demanda o una falla en la red de transferencia, estas unidades pueden generar una condición de sobre-generación al no poder ajustar su salida con la velocidad necesaria.

Esto activa protecciones adicionales que resultan en la salida abrupta de grandes bloques de potencia, desencadenando un evento en cascada que afectó al territorio nacional.

Llamado a la modernización y transparencia

El gremio destacó que el Organismo Coordinador actúa bajo mandatos técnicos y no puede alterar de manera instantánea las limitaciones físicas de las centrales térmicas. Por ello, considera que este apagón debe verse como una oportunidad para mejorar la flexibilidad del parque de generación y fortalecer la infraestructura de transmisión.

Esta posición de ADER surge tras las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien en su discurso de rendición de cuentas calificó las fallas como "inaceptables" y señaló que el sistema eléctrico continúa siendo un reto para su gestión.

El mandatario también destacó que la capacidad instalada de energía solar y eólica se ha cuadruplicado, al pasar de un 11 % a un 29 % del total nacional en los últimos años.

Finalmente, ADER instó a que el debate sobre almacenamiento y reservas se aborde como parte de una estrategia de fortalecimiento a futuro, preservando la seguridad jurídica de quienes han invertido en la modernización de la matriz energética dominicana.

Se espera que el próximo 11 de marzo el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) presente los resultados definitivos de la investigación y las medidas correspondientes.