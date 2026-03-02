Cable submarino entre RD y PR energizará 600 mil hogares puertorriqueños

La ruta que seguirá en tierra dominicana el cable submarino entre RD y Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa que construirá el cable eléctrico submarino entre la República Dominicana y Puerto Rico informó que una vez en operación el proyecto se prevé que proporcione energía para más de 600,000 hogares de la vecina isla.

Caribbean Transmission Development Company (CTDC), compañía desarrolladora del Proyecto Hostos, aseguró que la iniciativa también permitirá establecer los cimientos para una cooperación energética caribeña más madura y avanzada.

De acuerdo con la compañía, el proyecto creará más de 1,500 empleos de construcción y generará un impacto económico de más de 150 millones de dólares durante la fase inicial.

"El Proyecto Hostos proporcionará la capacidad de carga base, firme, flexible y despachable que Puerto Rico necesita urgentemente para reemplazar las plantas térmicas obsoletas, reducir los apagones y permitir la integración de más energía renovable", explicó Rafael Vélez, fundador y presidente de Atabey Capital, la firma de inversión con sede en Puerto Rico que sirve como inversionista fundador y socio principal de CTDC.

Vélez añadió: "Al conectar las dos islas mediante una tecnología probada de cable submarino, utilizada con éxito en América del Norte, Europa y Asia, no solo estamos construyendo infraestructura energética; estamos construyendo resiliencia, confiabilidad y un puente hacia el futuro de energía limpia de Puerto Rico".

Te puede interesar Así se instalaría el cable submarino que conectaría los sistemas eléctricos de RD y Puerto Rico

El proyecto construirá una planta de ciclo combinado, que generará 500 megavatios de electricidad en San Pedro de Macorís, utilizando turbinas de gas y vapor. La instalación transmitirá energía mediante los tres segmentos de cable antes mencionados.

La tecnología del ciclo combinado proporciona aproximadamente el doble de la eficiencia que producen las plantas antiguas en Puerto Rico, lo que se traduce en ahorros operativos anuales de hasta 300 millones de dólares, al tiempo que reduce las emisiones en 3.8 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, puntualizó la empresa a través de una nota de prensa.

La capacidad que tendrá la planta Hostos, de responder rápidamente a la intermitencia de las renovables, permite compensar la variabilidad de la energía solar y de viento y por lo tanto reducir la pérdida o desaprovechamiento de dicha energía limpia.

Permiso de Estados Unidos

Las declaraciones de Vélez se producen luego de que a finales de la semana pasada se anunciara que recibieron el permiso presidencial del Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos, el cual incluye un cable de interconexión submarino para despachar energía firme y de base desde la República Dominicana hasta Puerto Rico a partir de 2031.

El Proyecto Hostos está estructurado como una iniciativa financiada en su totalidad por el sector privado.

El costo proyectado es de 2,500 millones de dólares, divididos entre una planta de energía de ciclo combinado de 500 megavatios, la línea de transmisión de 90 kilómetros sobre tierra, de 345 kv AC, una línea de transmisión submarina de 150 kilómetros, de 320 kv HVDC, seis kilómetros de cable subterráneo desde el puerto de Mayagüez hasta la subestación que conecta con la red y estaciones conversoras de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC).