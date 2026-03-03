Precios del petróleo y el gas natural sienten el impacto de la guerra

La confrontación bélica que vive desde el pasado fin de semana Medio Oriente, debido a los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, que provocó una respuesta de este último a diferentes países vecinos productores de petróleo, ya se comienza a traducir a los precios del crudo y el gas natural.

Aunque a miles de kilómetros de distancia, la guerra tiene un impacto directo para las economías occidentales, como la dominicana. El petróleo de Texas, de referencia para el país, cerró este lunes con un incremento de un 6.28 %, hasta los 71.23 dólares el barril, impulsado por el conflicto.

El petróleo Brent, de referencia para Europa, tampoco escapó del impacto de la guerra. Los futuros para entrega en mayo escalaron un 6.68 %, hasta situarse en los 77.74 dólares por barril al cierre de la sesión del Mercado de Futuros de Londres.

"En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de (estrecho) Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (...) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región", advirtió la consultora Eurasia Group.

Qatar, uno de los mayores extractores de gas natural del mundo, hidrocarburo que representa una de las tres principales fuentes de generación eléctrica para el sistema dominicano, anunció la suspensión total de su producción, lo que provocó que los contratos futuros de referencia europea se dispararan en un 45 %.

De acuerdo con los datos del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en el país hay actualmente poco más de 1,600 megavatios de generación instalada cuya fuente es el gas natural, aunque algunas de esas plantas pueden operar con fuel oil, otro derivado del petróleo.

El conflicto toma mayor relevancia para el país, pues Estados Unidos es, al menos desde 2024, el principal suplidor de hidrocarburos. Desde esa nación provino el 85.6 % de las fuentes energéticas utilizadas en la economía dominicana, equivalente a 4,706.7 millones de dólares en valor FOB, de acuerdo con los registros del Ministerio de Energía y Minas.

En tanto, durante los primeros tres trimestres del año pasado, el 81.8 % de los hidrocarburos importados por el país (gasolinas, gas licuado de petróleo, gas natural, fuel oil, petróleo crudo, entre otros) tuvo como origen la nación norteamericana, equivalente a 2,863.4 millones de dólares. El monto importado en ese período alcanzó los 3,497.6 millones de dólares.

Pese a que en el país los precios de los dos tipos de gasolina, premium y regular, se mantienen congelados desde el 16 de diciembre de 2023, y el del GLP se ha mantenido relativamente estable, subiendo solo 4.6 pesos por galón en el ese período, producto de los subsidios que destina cada semana el Gobierno, un alza en el valor del crudo implicaría mayores recursos públicos para evitar su aumento.

Con un precio del barril de petróleo que se mantuvo relativamente estable hasta final de la semana pasada, el Gobierno dominicano destinó 1,234.8 millones de pesos en subsidio a los principales combustibles: gasolinas, gasoil y gas licuado de petróleo en lo que va de 2026 para mantener sus precios sin variación, según los archivos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

En los últimos dos años, el Gobierno asignó 35,098.7 millones de pesos en subsidios a los combustibles: 20,541.6 millones en 2024 y 14,557.1 millones el año pasado, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Presupuesto.

El oro

El oro y el dólar fueron en la jornada de ayer los principales ganadores. El desarrollo del conflicto le permitió revalorizarse en los mercados internacionales.

La moneda estadounidense escaló un 1 % frente a otras divisas mientras que el oro ganó un 1 % y cotizaba a 5,298.90 dólares la onza.