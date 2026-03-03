QatarEnergy anuncia el cese de la fabricación de determinados productos tras ataque iraní

Esta foto muestra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la ciudad industrial de Ras Laffan el 2 de marzo de 2026. ( AFP )

QatarEnergy suspende producción de GNL y de polímeros, metanol y aluminio, según informó en un comunicado

La empresa energética pública de Catar anunció el martes la suspensión de la fabricación de determinados productos transformados, tras el cese de la producción de gas natural licuado (GNL) debido a un ataque iraní contra dos de sus principales instalaciones.

"Tras la decisión de detener la producción de gas natural licuado (...), QatarEnergy suspende la fabricación de determinados productos", entre ellos los polímeros, el metanol y el aluminio, declaró la empresa en un comunicado.

La suspensión previa

La empresa estatal informó el lunes la suspensión de su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

"Debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Catar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados", señaló la compañía en un comunicado.

Dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, según el ministerio de Defensa.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

El impacto de los ataques iraníes en la producción de combustibles

Previamente este martes, Omán informó de un ataque con drones contra depósitos de combustible del puerto comercial de Duqm, uno de los cuales resultó dañado.

"El daño quedó contenido sin pérdidas humanas", indicó la agencia estatal de noticias Oman News Agency (ONA), citando a una fuente de seguridad.

Un dron también se estrelló cerca del puerto de Salalah, en el sur del país, sin causar víctimas ni daños, mientras que otros dos fueron derribados.

Omán no se ha librado de los ataques iraníes a pesar de su papel de mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes del inicio de la guerra.

En los vecinos Emiratos Árabes Unidos, la interceptación de un dron provocó una caída de escombros que desencadenó un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira (FOIZ).

Esta zona alberga la mayor capacidad de almacenamiento comercial de Oriente Medio para productos petrolíferos refinados, según su página web.

"No se han registrado heridos, el incendio fue controlado y se reanudaron las operaciones normales en la zona", afirmaron las autoridades.