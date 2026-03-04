Refidomsa tendría capacidad para almacenar más de un mes de combustible

La Refidomsa inauguró en 2024 unas esferas para almacenaje de gas licuado de petróleo. ( FUENTE EXTERNA )

En la República Dominicana se consumieron el año pasado 1,056.1 millones de galones de los principales hidrocarburos, lo que implica que, en términos promedio, cada mes la economía quemó 88 millones de galones de los dos tipos de gasolinas y gasoil y de kerosene. En medio de un escenario internacional que pudiera suponer una escasez de petróleo, la empresa pública solo contaría con poco más de un mes de suministro para esos derivados del crudo.

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), de propiedad estatal, cuenta con una capacidad de almacenaje de 2,661,620 barriles, lo que se traduce en 111.7 millones de galones de combustibles. No obstante, posee una mayor cantidad para el gas licuado de petróleo, luego de que en 2024 se aumentara su espacio de reserva a 40 días.

La situación, derivada del conflicto bélico tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha desencadenado en un intercambio de misiles, bombas y drones con explosivos que han estropeado instalaciones energéticas y es vista en el país con cautela por el sector público y el privado.

Te puede interesar El petróleo de Texas sube un 8.42 % tras los ataques a Irán

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y los ministros de Hacienda y Economía y el de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Magín Díaz y Eduardo Sanz Lovatón, respectivamente, aunque reconocen que tendría un efecto sobre el precio de los combustibles, afirman que el Gobierno "cuenta con una buena planificación".

Peña aseguró que el conflicto bélico tendría repercusiones sobre la economía dominicana, sobre todo en los precios del crudo. Sin embargo, afirmó que el impacto en el costo de los hidrocarburos en el mercado local aún está por verse.

En igual sentido opinó Sanz Lovatón, quien sostuvo que el Gobierno dominicano "está sentado en bases sólidas, con planificación sólida y estamos monitoreando todo el proceso día a día. Es muy temprano para prever consecuencias al respecto de esa crisis. Pero tenemos suficientes reservas, en todos los sentidos, para poder estar tranquilos".

En tanto, el titular de Hacienda y Economía declaró que el Gobierno está preparado para enfrentar esa crisis externa.

"No se ha contemplado la compra de reserva (de crudo), lo que podemos nosotros es comprar seguros. Estamos en conversación con los bancos de inversión para comprar seguros ante eventualidades como esta", manifestó Magín Díaz, quien agregó que una guerra de esa magnitud tiene un impacto en el precio de los combustibles.

Petróleo vuelve a subir

En una carrera hacia el alza que se inició el pasado lunes, el precio del petróleo de Texas y el del Brent escalaron este martes un 4.7 %.

Mientras el barril del Brent, de referencia para Europa, alcanzaba los 81.40 dólares, el Texas cerraba la jornada en los 74.56 dólares. El primero sumó 3.66 dólares a su precio, en comparación con el costo del lunes, y el segundo 3.33 dólares.

Amenaza grave

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, reconoció que el conflicto representa una grave amenaza para la economía global y también para la dominicana.

"Esa (la guerra) y la situación de los aranceles son dos temas que hay que monitorear por los efectos adversos que pudieran traer. Trabajar de la mano con el Gobierno y los demás sectores para tomar las medidas que sean más oportunas para poder sortear la posible crisis", indicó Marranzini.

Citó entre los efectos de la confrontación armada el que la economía global se vea afectada por altos precios del petróleo, desconfianza en el consumo y, con ello, una recesión económica.

Los exportadores

El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Karel Castillo, dijo que por el momento los acontecimientos son "muy recientes" para aventurarse a dar proyecciones, pero sostuvo que se mantienen a la expectativa.

"Hay que estar preparados para cualquier cosa, hay que ver (que esto) no afecte a las exportaciones. Vamos a ver cómo se desarrolla", aseveró.

Los funcionarios y empresarios consultados hablaron en el marco del almuerzo mensual que realiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR).