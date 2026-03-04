Interrupciones eléctricas este miércoles afectarán varias comunidades y aeropuerto de Puerto Plata

Este miércoles, interrupciones eléctricas en República Dominicana afectarán varias comunidades por mantenimiento de líneas de transmisión. ( ARCHIVO )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana S.A. (ETED) informó que este miércoles se producirán interrupciones en el servicio eléctrico en varias comunidades del país, debido a trabajos programados de mantenimiento en dos líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde quedará suspendido el suministro en Sosúa, Cabarete y Sabaneta de Yásica, en la provincia de Puerto Plata, como parte de los trabajos de sustitución de estructuras en la línea 69 kV Playa Dorada – Sosúa II.

Según una nota de prensa de la entidad, d urante ese período también se verán afectadas las operaciones del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y del Acueducto Sosúa .

Comunidades afectadas en Santo Domingo Este

Asimismo, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde podrían registrarse interrupciones transitorias en el servicio eléctrico en las comunidades Tamarindo, Baní del Toro, El Mamey y El Mamón.

También en El Toro, KM 22 (La Javilla), San Isidro, Ciudad Juan Bosch, San Antonio de Guerra, Las Parras y Mata de Palma, en Santo Domingo Este, debido a trabajos en la línea 69 kV Hainamosa – Boca Chica (Tamarindo).

Las interrupciones también impactarían a las empresas Mata de Palma Solar, Parque Solar Maranatha, Grupo Ramos Mella, Acueducto Oriental, la Base Aérea de San Isidro y Zona Franca Gildan.

La ETED indicó que estas interrupciones forman parte de labores programadas para fortalecer la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, y pidió comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que puedan generar.