Interrupciones eléctricas este miércoles afectarán varias comunidades y aeropuerto de Puerto Plata
La ETED solicita comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que estas interrupciones puedan causar durante el horario de mantenimiento
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana S.A. (ETED) informó que este miércoles se producirán interrupciones en el servicio eléctrico en varias comunidades del país, debido a trabajos programados de mantenimiento en dos líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde quedará suspendido el suministro en Sosúa, Cabarete y Sabaneta de Yásica, en la provincia de Puerto Plata, como parte de los trabajos de sustitución de estructuras en la línea 69 kV Playa Dorada – Sosúa II.
Según una nota de prensa de la entidad, durante ese período también se verán afectadas las operaciones del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y del Acueducto Sosúa.
Comunidades afectadas en Santo Domingo Este
Asimismo, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde podrían registrarse interrupciones transitorias en el servicio eléctrico en las comunidades Tamarindo, Baní del Toro, El Mamey y El Mamón.
También en El Toro, KM 22 (La Javilla), San Isidro, Ciudad Juan Bosch, San Antonio de Guerra, Las Parras y Mata de Palma, en Santo Domingo Este, debido a trabajos en la línea 69 kV Hainamosa – Boca Chica (Tamarindo).
Las interrupciones también impactarían a las empresas Mata de Palma Solar, Parque Solar Maranatha, Grupo Ramos Mella, Acueducto Oriental, la Base Aérea de San Isidro y Zona Franca Gildan.
La ETED indicó que estas interrupciones forman parte de labores programadas para fortalecer la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, y pidió comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que puedan generar.