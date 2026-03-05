Consejo Unificado de las Distribuidoras promete reducción de pérdidas este año

El CUED informó que durante el año pasado se intervinieron 65 subestaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) prometió que el sistema de distribución eléctrica entrará en una fase de estabilización y reducción progresiva de pérdidas este año, apoyado en los avances operativos alcanzados en 2025 y en un plan de inversión y control técnico-comercial "sin precedentes".

El organismo informó que durante el año pasado se intervinieron 65 subestaciones en distintas fases de construcción, repotenciación o adecuación, se ejecutaron 1,163 kilómetros de mantenimiento en líneas de distribución y 1,935 kilómetros en redes soterradas y se resolvieron, en promedio, 60,939 averías mensuales, fortaleciendo la estabilidad operativa del sistema.

En el ámbito comercial, el CUED destacó la normalización de 410,341 clientes y 1,864 paneles, la instalación de 603,411 medidores y la reducción de 76,173 usuarios que facturaban sin medidor. Estas acciones se complementaron con la detección de 90,564 fraudes en el período 2024-2025, así como el desmantelamiento de 123 transformadores conectados ilegalmente, con una recuperación estimada de 3.82 GWh anuales.

Según una nota de prensa, en términos financieros, el 2025 marcó un récord en facturación (12,597 millones de pesos en septiembre) y en cobros (12,188 millones de pesos en octubre), junto con mejoras en productividad, al pasar de 346 a 397 clientes por empleado entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

"En ningún sistema eléctrico del mundo las pérdidas se reducen de manera inmediata ni por efecto de una sola medida. Se trata de un problema estructural que combina variables técnicas, comerciales y culturales, y cuya corrección exige inversión sostenida, disciplina operativa y control permanente. Lo que estamos haciendo ahora es abordar el fenómeno con un enfoque integral, basado en datos, priorización de circuitos críticos y metas cuantificables", aseguró el CUED.

El Plan de Reducción de Pérdidas 2026 establece metas concretas de disminución del indicador: 3.0 puntos porcentuales para Edesur, 2.5 para Edenorte y 5.0 para Edeeste.

El programa incluye la construcción de 22 nuevas subestaciones y 52 repotenciaciones, rehabilitación intensiva de redes, ampliación de telemedición, fortalecimiento del Centro de Control de Telemedidas (CCT), aseguramiento de facturación por zonas y persecución sistemática del fraude eléctrico.

Más de US$600 millones

Para el 2026, el plan consolidado de inversiones del sistema contempla un capex (gasto de inversión) estimado superior a 600 millones de dólares, incluyendo recursos propios y financiamiento multilateral, con foco en infraestructura, tecnología, brigadas especializadas en pérdidas y modernización de subestaciones.

"El objetivo no es solo contener el indicador, sino cambiar su trayectoria estructural. Las acciones de 2025 fortalecieron la base operativa; 2026 será el año de inflexión", indicó la entidad.

De cumplirse las metas trazadas, las pérdidas podrían situarse en un rango cercano al 35 % en el corto plazo y continuar descendiendo en los años siguientes, apoyado en la normalización masiva de usuarios, mayor energía controlada en totalizadores y ampliación de la telemedición, establece la nota de prensa.

Y agrega que "hemos fortalecido la infraestructura, ampliado la medición inteligente, reorganizado las brigadas de pérdidas y robustecido la persecución del fraude. El objetivo no es un resultado coyuntural, sino frenar la tendencia, estabilizar el indicador y reducirlo de forma progresiva y sostenible en el tiempo".