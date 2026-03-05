Venta de AES por US$10,700 millones involucra activos clave del sistema eléctrico dominicano

Un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP), filial de BlackRock, junto con la firma sueca EQT, acordó comprar la empresa energética estadounidense AES Corporation por unos 10,700 millones de dólares, una compañía con presencia relevante en el sistema eléctrico dominicano, donde opera plantas de generación y una terminal clave de gas natural.

El acuerdo fija un precio de 15 dólares por acción, lo que valora el capital accionario de AES en unos 10,700 millones de dólares. Sin embargo, al incluir la deuda de la compañía y otras obligaciones financieras, el tamaño total de la operación alcanza aproximadamente 33,400 millones de dólares, cifra que refleja el valor empresarial completo del negocio. La transacción deberá completar aún procesos regulatorios y se prevé que cierre hacia finales de 2026 o inicios de 2027.

Presencia en el sector energético

La operación forma parte de una tendencia creciente de grandes fondos de infraestructura que buscan ampliar su presencia en el sector energético mundial, en medio de una transición marcada por el aumento de la demanda eléctrica, la expansión de los centros de datos y el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial.

En este contexto, empresas con portafolios diversificados de generación y redes eléctricas se han convertido en activos atractivos para inversionistas institucionales que buscan flujos estables de ingresos a largo plazo.

AES, con sede en Estados Unidos, mantiene operaciones en varios mercados de América y ha sido durante décadas uno de los principales inversionistas privados en el sector eléctrico de América Latina y el Caribe. Su presencia regional incluye activos de generación térmica, proyectos renovables y redes energéticas.

En el caso de la República Dominicana, la compañía tiene un papel relevante dentro del sistema eléctrico nacional a través de AES Dominicana. Entre sus principales activos figura la central AES Andrés, ubicada en Boca Chica, una de las plantas de generación a gas natural más importantes del país. En el mismo complejo se encuentra además la terminal de gas natural licuado (GNL), infraestructura fundamental para el suministro de combustible a varias plantas de generación eléctrica.

La empresa también participa en el gasoducto del Este, que conecta la terminal de GNL con otras instalaciones energéticas, y en centrales como Los Mina, además de mantener participación en la planta Itabo, operada en sociedad con el Estado dominicano. Estas infraestructuras han sido clave para el desarrollo del gas natural como componente central de la matriz energética del país en los últimos años.

La entrada de nuevos propietarios con gran capacidad financiera podría abrir la puerta a nuevas inversiones en infraestructura energética en la región, especialmente en proyectos de energías renovables, almacenamiento eléctrico y expansión del uso del gas natural. Fondos como GIP y EQT suelen centrarse en activos de largo plazo con ingresos estables, como redes eléctricas, generación y terminales energéticas.

No obstante, este tipo de adquisiciones también suele ir acompañado de revisiones estratégicas del portafolio de activos, en las que los nuevos propietarios evalúan la rentabilidad y el papel de cada mercado dentro de su estrategia global. Por el momento, no se han anunciado cambios en las operaciones de AES en República Dominicana ni en otros países del Caribe.

Para el sistema eléctrico dominicano, la operación no implica modificaciones inmediatas, ya que las plantas y contratos operan bajo regulaciones locales y acuerdos de largo plazo. Sin embargo, el cambio de control corporativo podría influir en el ritmo de futuras inversiones en el sector energético del país, en un momento en que la demanda eléctrica continúa creciendo impulsada por el turismo, la industria y el desarrollo urbano.