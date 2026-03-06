Gobierno mantiene sin variación precios de los principales combustibles de uso doméstico y comercial
La medida estará vigente del 7 al 13 de marzo de 2026 para evitar alzas en el transporte
El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles de uso doméstico y comercial para la semana del 7 al 13 de marzo de 2026, medida que implicará un subsidio de 544.8 millones de pesos, según anunció este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
De acuerdo con la institución, la decisión se adopta en medio de la volatilidad internacional generada por los enfrentamientos en Medio Oriente y busca evitar aumentos en los costos del transporte y en productos de consumo.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, señaló que el país cuenta con planificación para enfrentar el contexto internacional y sostuvo que el Gobierno procura mantener estabilidad en los precios de los combustibles.
Precios
Para la semana del 7 al 13 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:
- Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
- Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
- Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
- Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
- Avtur, RD$235.03 por galón; sube RD$29.38.
- Kerosene, RD$270.60 por galón; sube RD$32.20.
- Fueloil #6, RD$156.40 por galón; sube RD$8.68.
- Fueloil 1%, RD$171.19 por galón; sube RD$5.86.
- Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
- Gas natural, RD$43.97 por m³; mantiene su precio.