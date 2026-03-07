×
Interrupciones eléctricas este fin de semana en sectores y empresas del DN y San Pedro de Macorís

La ETED explicó que estas labores tienen como objetivo fortalecer la confiabilidad, estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional

    La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 7 y domingo 8 de marzo ejecutará trabajos de mantenimiento programado en varias subestaciones y líneas de transmisión, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores y empresas del país.

    La institución explicó que estas labores tienen como objetivo fortalecer la confiabilidad, estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

    Para este sábado 7 de marzo, la ETED realizará mantenimiento preventivo en la subestación 69 kV Metropolitano – Barra, específicamente en campos de línea y autotransformador.

    Sectores y empresas afectados

    Los trabajos se desarrollarán desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, lo que afectará el suministro eléctrico en los sectores Naco, Piantini (parcial), Ensanche La Fe y Ensanche Kennedy del Distrito Nacional.

    Durante ese período también se verán impactadas importantes instituciones y empresas, entre ellas el centro médico Cedimat, Publicaciones Ahora, Codetel, Banco Popular Dominicano, el periódico Listín Diario y la cadena comercial Ferretería Haché.

    Ese mismo día, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, la empresa también realizará la reparación de jumpers por deterioro en las subestaciones Brugal y César Iglesias, correspondientes a la línea de transmisión 69 kV SPM – Cementos Nacionales.

    Debido a estos trabajos, se producirá una interrupción del servicio eléctrico en las comunidades Cayacoa y Guavaberry, en la provincia San Pedro de Macorís. Asimismo, resultarán afectadas las operaciones de las empresas César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

    Zonas afectadas el domingo

    En tanto, para el domingo 8 de marzo, la ETED informó que llevará a cabo mantenimiento preventivo en la subestación 138 kV Metaldom, correspondiente a la línea de transmisión 138 kV Matadero – Metaldom, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

    Durante estas labores se verá afectado únicamente el servicio eléctrico en la empresa Metaldom, sin impacto en zonas residenciales.

    La ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura energética del país, impulsando además la transición energética y digital en la República Dominicana.

