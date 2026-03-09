Edesur reubica punto expreso de servicios de Herrera en Santo Domingo Oeste

El nuevo local está ubicado dentro de las instalaciones de la Ferretería Ferremix, y opera de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresas Estatal Distribuidora de Electricidad de la Región Sur de la República Dominicana (Edesur Dominicana) informó este lunes que reubicó su Punto Expreso Buenos Aires de Herrera, para brindar mayor accesibilidad y comodidad a sus clientes.

La información dada a conocer a través de una nota de prensa, en la que la distribuidora indicó que la sucursal ahora funciona en la avenida Isabel Aguiar No. 203, en Las Palmas de Herrera.

Nueva sucursal

El nuevo local está ubicado dentro de las instalaciones de la Ferretería Ferremix, y opera de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Los usuarios cuentan con la facilidad de realizar pagos, recargas, reclamaciones y otros trámites rápidos, como consultas y orientaciones sobre el servicio, conforme dice la nota.

El Punto Expreso Buenos Aires de Herrera estaba anteriormente ubicado en la calle La Paz No. 14, casi esquina calle El Sol, del mismo sector.