El G7 dispuesto incluso a recurrir a las reservas estratégicas para estabilizar el mercado

Los países del G7 mostraron este lunes su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, cuyo precio se ha disparado por la guerra en Oriente Medio, y eso incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Este es el principal mensaje al término de la reunión que mantuvieron por vídeoconferencia los ministros de Finanzas de los siete países más ricos del mundo, en la que según el titular francés, Roland Lescure, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria, se insistió en que se va a examinar "de cerca cómo podemos estabilizar el conjunto de los flujos, el conjunto del mercado".

Eso podría llevar a "la liberación de las reservas estratégicas", repitió Lescure en declaraciones a la prensa desde Bruselas, después de haber subrayado que por ahora no hay problemas de aprovisionamiento ni de gas ni de petróleo en Europa o en Estados Unidos.

En un encuentro por videoconferencia a partir de las 12H30 GMT, los ministros de las siete economías más desarrolladas (Estados Unidos, Japón, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia) intentarán alcanzar un acuerdo a pesar de sus intereses divergentes.

En Bruselas, la Comisión Europea estimó este lunes que no hay riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa".

"Todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días (...) Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen estas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora", indicó una portavoz.

Europa, Japón y Canadá están pendientes de las intenciones aún vagas de Estados Unidos.

EE.UU. evalúa quitar sanciones a Rusia para aumentar oferta de petróleo

Por el momento el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, sugirió levantar las sanciones sobre el petróleo ruso para "crear oferta".

Los países asiáticos ya acusan el aumento del precio de los hidrocarburos. Birmania y Bangladés anunciaron las primeras restricciones.

El precio del petróleo se disparó brevemente más del 30% este lunes, acercándose a los 120 dólares en los mercados asiáticos, lo que hizo caer los mercados bursátiles y avivó el miedo a un choque inflacionista.

La subida se moderó en cuanto se supo que el G7 podría recurrir a las reservas estratégicas.

De camino a Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron declaró este lunes a periodistas "que se consideraba como opción el uso de las reservas estratégicas".

Según el diario británico Financial Times, los ministros de Finanzas del G7 "discutirán sobre una posible liberación conjunta de petróleo proveniente de las reservas coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)".

La AIE, creada en 1974 tras el shock petrolero, impone a sus treinta países miembros mantener permanentemente reservas de petróleo equivalentes a por lo menos 90 días de importaciones netas para amortiguar choques como una guerra en Oriente Medio que pudiera prolongarse.

Los inversores están preocupados por las interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, bloqueado desde hace varios días.

Irán respondió a ataques de Estados Unidos e Israel desde hace diez días con el lanzamiento de drones y misiles contra territorio israelí y las infraestructuras de sus vecinos del Golfo, ricos en hidrocarburos y que albergan bases militares estadounidenses.