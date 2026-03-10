El precio del petróleo: un vaivén influenciado por acciones y declaraciones

El precio del petróleo registra desde el pasado domingo un vaivén, influenciado por declaraciones y actos de los gobernantes y los países que se enfrentan desde hace más de una semana en Medio Oriente, más que por la escasez de crudo que pudiera generar la situación.

El temor a que el conflicto bélico en Medio Oriente derive en un corte del suministro de petróleo, sumado a la incertidumbre de que la situación se prolongue, están incidiendo en la inestabilidad del precio del crudo.

El miedo en los mercados hizo que el domingo el costo del petróleo intermedio de Texas, de referencia para el país, superara al Brent, un hecho que el pasado viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ramón Pérez Fermín, calificó como atípico.

"No es común que el West Texas Intermediate, que es la referencia de petróleo que se utiliza en la República Dominicana, cotice por encima del crudo de Londres", afirmó Pérez Fermín.

Explicó que la situación es consecuencia de las perturbaciones en Medio Oriente, lo que provoca que los compradores, al ver lo que está ocurriendo aumenten el tráfico de demanda en la costa del Golfo.

"Una duración bélica más allá de lo que se pensaba en inicio genera incertidumbre y estimula a que los países de economías referenciales empiecen a comprar con mayor intensidad (petróleo) y a tomar posiciones en los mercados internacionales con mayor intensidad para salvaguardarse en el corto y mediano plazo", declaró.

El pasado domingo los precios del Brent se elevaron un 15 %, a más de 100 dólares por barril, después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción, debido a que el estrecho de Ormuz permanece cerrado por la guerra de Irán.

Ese mismo día, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que "el aumento de los precios no tiene nada que ver con la escasez de barriles de petróleo o gas natural. Es solo miedo y percepción, la incertidumbre de que esta podría ser una crisis prolongada, pero no lo será".

El efecto Trump

Una declaración este lunes de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, donde indicaba que la guerra está "prácticamente terminada", hizo que el costo del crudo cayera un 5.20 %, hasta los 87.87 dólares, luego de haber cerrado con un alza de un 4.26 %, hasta 94.77 dólares el barril.

También anunció que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

Advirtió que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora", afirmó el mandatario estadounidense en su cuenta de la red Truth Social.

Por el estrecho transita el 20 % del petróleo mundial.

Consultado sobre las medidas financieras para evitar que el alza de los derivados del petróleo se traduzca a la población, el director general de Presupuesto, José Rijo, señaló que "se tomarán las debidas medidas".

Sector industrial

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), manifestó que el impacto de los precios de los energéticos sobre ese sector dependerá en gran medida de la duración y magnitud del alza del crudo.

Indicó que históricamente el sector industrial ha enfrentado aumentos coyunturales en los costos internacionales mediante mejoras de eficiencia y reorganización de procesos productivos, con el objetivo de mantener la estabilidad del abastecimiento y de la actividad productiva en el país.

"Como ha ocurrido en otros momentos de alta volatilidad en los mercados globales, lo importante es mantener la coordinación entre los distintos actores económicos y las autoridades, procurando la preservación de la estabilidad de la producción, el empleo y el dinamismo del aparato productivo nacional", puntualizó Pujols.