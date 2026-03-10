Caen precios de petróleo tras propuesta de liberar reservas de crudo

Los países productores deben decidir posteriormente el miércoles si liberan sus reservas, informó el diario. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo caían el miércoles tras versiones de prensa que señalan que la Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de crudo de su historia para reducir los precios en medio de la guerra en Irán.

Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario estadounidense The Wall Street Journal que citó a funcionarios familiarizados con las discusiones.

A las 01H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial del mercado petrolero, caía 0.84 % a 87.06 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense entre otros, perdía 1.02 % a 82.60 dólares.

Reacciones y tensiones en el estrecho de Ormuz

Los países productores deben decidir posteriormente el miércoles si liberan sus reservas, informó el diario.

Previamente en el comercio asiático, el WTI había subido más de 5 % luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificara sus amenazas relacionadas con la situación en el estrecho de Ormuz, ruta de tránsito del 20 % del petróleo mundial.

Trump amenazó el martes a Irán con graves "consecuencias militares" si llega a minar el estrecho de Ormuz, convertido en eje de esta guerra, en la que Teherán mantiene un tono desafiante.

Las acciones en tanto subían en Asia, con el índice japonés Nikkei en alza de 2 % y el surcoreano Kospi con 2.5 % de aumento.