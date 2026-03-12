Edeeste y Pgase detectan negocios con conexiones irregulares en SD Norte y La Romana

Brigada técnica de la empresa Edeeste en compañía del personal de la Superintendencia de Electricidad (SIE). ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este jueves que, junto a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), notificó a varios establecimientos comerciales en el municipio Santo Domingo Norte y la provincia La Romana, tras detectar conexiones eléctricas irregulares que generaban pérdidas superiores a los 500 mil pesos.

Los establecimientos eran Colmado La Bendición, El Gaucho y Moto Repuesto El Montococho Viral, identificados durante una brigada técnica de la empresa Edeeste.

En una nota de prensa indicó que los establecimientos consumían un estimado de 33,062 kWh, equivalente a un monto aproximado de 434,426 pesos, energía que no estaba siendo facturada correctamente debido a las irregularidades detectadas por el equipo de Edeeste de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas en compañía de personal de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/whatsapp-image-2026-03-12-at-113009-am-46fcd024.jpeg Conexiones eléctricas irregulares (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/whatsapp-image-2026-03-12-at-113009-am-1-defd0c06.jpeg Conexiones eléctricas irregulares. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/whatsapp-image-2026-03-12-at-113009-am-2-dcf8567f.jpeg Equipo técnico de la empresa Edeeste. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La Romana

Asimismo, señaló que como resultado de un operativo en la provincia La Romana fue notificado el establecimiento Restaurante y Pescadería De Todo Marisco, en el que se detectó una anomalía.

El comercio registraba un consumo estimado de 12,770 kWh, equivalente a 173,575.82 pesos, según reveló el equipo técnico de Edeeste.

En ese sentido, la compañía eléctrica indicó que estas irregularidades en las conexiones eléctricas comprometen la integridad de la red de distribución y generaban un impacto económico negativo para la empresa distribuidora.

También, aseguró que este tipo de conducta evidencia una intención deliberada de evadir el pago del consumo real, afectando los indicadores de pérdidas de la empresa y violando las normativas vigentes de la Ley General de Electricidad 125-01.

La empresa manifestó además que continuará desarrollando operativos de inspección en distintas zonas de su área de concesión, a fin de identificar, regularizar y sancionar prácticas irregulares que afectan la sostenibilidad del sistema eléctrico y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.