Revelan la causa del apagón general del 23 de febrero

Aunque no fue el origen del apagón general del pasado 23 de febrero, la planta número dos de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC) fue la responsable de hacer colapsar por completo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en ese día, lo que dejó como resultado que millones de dominicanos se quedaran sin el servicio energético por varias horas.

En orden cronológico, el evento se originó a las 10:50 de la mañana por un cortocircuito en la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa–Villa Duarte, lo que derivó en daños al interruptor ubicado en el extremo de Hainamosa, aunque las líneas conectadas a la barra operaron para el despeje de la falla.

Posteriormente, se produjo una baja de la frecuencia, provocando la actuación del Esquema de Desconexión Automático de Carga (EDAC) de las distribuidoras en un tiempo de 1.096 segundos luego del evento, según detalla el informe sobre el apagón, elaborado por el Organismo Coordinador (OC) del SENI.

Esta salida de potencia, provocada por la actuación del EDAC, ocasionó un ascenso del valor de la frecuencia en 8.536 segundos después del evento. Adicionalmente, se presentaron disparos de centrales de generación antes que el valor de la frecuencia lograra estabilizarse en un tiempo de 63.17 segundos.

Luego de 107.43 segundos de estabilizado el sistema, se produjo una bajada drástica en el nivel de la frecuencia debido al disparo de la unidad Punta Catalina dos, lo que ocasionó el colapso total del SENI, establece el documento del OC.

Destaca que las herramientas de control y protección instalados y ajustados en los últimos años en el sistema de transmisión operaron rápidamente, actuación que limitó el alcance del evento y permitió iniciar de inmediato la recuperación gradual del sistema.

"El proceso de reconexión y resincronización comenzó con unidades hidroeléctricas y con centrales térmicas que permanecieron disponibles para el arranque. Esto hizo posible el restablecimiento por zonas del SENI en las horas siguientes al evento, hasta lograr la recuperación total en la noche del mismo día", precisa el informe.

Recomendaciones

En el informe, el Organismo Coordinador recomienda que la central Punta Catalina realice los ajustes internos necesarios en sus sistemas de control y operación de la planta, con el objetivo de evitar la ocurrencia de eventos similares en el futuro, contribuir a prevenir un posible colapso del SENI y garantizar una operación segura y confiable.

"Considerando que se ha estado ejecutando un programa de actualizaciones y mejoras de protección de las principales subestaciones principales, se debe mantener el monitoreo del plan de implementación, continuar y acelerar los trabajos de instalación de protecciones y la operación de las subestaciones en doble barra, que se están ejecutando desde hace dos años para cubrir el país completo, lo que ha evitado recurrencia de fallas y la afectación del todo el SENI", establece el informe.

De igual forma, llama a ajustar los sistemas de protección que estén pendientes, que eviten la desconexión de las centrales de generación en forma simultánea.